Donne e motori: la Fiat Panda tra le auto più amate dal pubblico femminile

Il coinvolgimento della categoria femminile nel settore automotive trova conferma nel fatto che al giorno d’oggi, così come rivelato dallo studio dell’Unrae (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) presentato durante il Pink Motor Day, circa il 43% delle auto viene comprato dalle donne.

In fase di scelta di una nuova vettura, la preferenza delle automobiliste sembra ricadere soprattutto su modelli compatti, comodi, esteticamente piacevoli ed a ridotto consumo. Proprio per questo, la Fiat Panda continua a rappresentare una delle autovetture più amate dal pubblico femminile.

Fiat Panda: perché è tanto apprezzata?

Il successo della Fiat Panda tra il pubblico femminile, che si conferma di anno in anno, è dovuto a diversi fattori. Innanzitutto, si tratta di un veicolo compatto e maneggevole, perfetto per raggiungere ogni destinazione senza difficoltà e parcheggiare agevolmente anche nelle vie più trafficate.

Allo stesso tempo, questa vettura si contraddistingue per il grande spazio degli interni e del portabagagli, risultando dunque la soluzione ideale anche per portare con sé i propri figli, insieme con passeggini, zaini e giocattoli.

Di base, poi, le linee della Fiat Panda sono semplici ma comunque piacevoli alla vista: per questo, riesce a venire incontro ai gusti e alle esigenze del pubblico femminile, da sempre estremamente attento alla cura dei dettagli. Per non parlare dell’ampia varietà di scelta tra tipologia di motore ed allestimenti in grado di soddisfare il desiderio di personalizzazione e creatività.

È inoltre importante ricordare che si tratta di un’auto in linea con le esigenze familiari anche per quanto riguarda le spese: infatti, i consumi della Fiat Panda sono piuttosto contenuti, senza contare che anche il prezzo della vettura è tra i più accessibili nel panorama del mercato automotive.

In più, al giorno d’oggi è possibile contenere ulteriormente i costi individuando le opportunità più convenienti attraverso appositi portali comparatori. Ne costituisce un esempio Facile.it, dov’è possibile passare in rassegna le offerte di Fiat Panda disponibili attualmente sul mercato in pochi click, in modo del tutto gratuito.

I vantaggi di acquistare la Fiat Panda online

Al giorno d’oggi gli e-commerce specializzati nella vendita di autoveicoli stanno incontrando un successo sempre maggiore, dato che permettono di individuare opportunità vantaggiose, in grado di soddisfare qualsiasi genere di necessità.

I migliori portali, infatti, propongono un’ampia varietà di scelta, con una selezione che va da modelli nuovi, usati e a km0: la presenza di numerosi annunci all’interno della medesima piattaforma aiuta a mettere a confronto le varie opzioni a disposizione, così da compiere una scelta ben ponderata. In più, permettono di valutare nel dettaglio le caratteristiche delle vetture grazie a dettagliate schede tecniche.

Inoltre, la fase di ricerca della Fiat Panda più indicata per le proprie esigenze risulta più comoda, grazie al fatto che online diventa possibile consultare i cataloghi ovunque ed in ogni momento, senza dipendere dalla disponibilità dei privati e dagli orari di apertura dei concessionari.

L’individuazione del modello che si desidera è facilitata, poi, dalla possibilità di selezionare le vetture in base al colore, alla tipologia di alimentazione (benzina, diesel, metano, GPL, ibrido, elettrico) ed al tipo di cambio.

Infine, spesso l’acquisto online della Fiat Panda consente al compratore di decidere se farsi consegnare l’autovettura selezionata al proprio domicilio oppure ritirare personalmente il veicolo dal concessionario rivenditore.