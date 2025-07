Donne e maternità nello sport: un tema urgente

Il caso di Asia Cogliandro mette in evidenza la mancanza di tutele per le atlete in gravidanza.

Nel panorama sportivo italiano, mentre il volley femminile colleziona successi e trionfi, emerge anche una realtà inquietante che riguarda il trattamento delle atlete in maternità. La recentissima vicenda di Asia Cogliandro, giocatrice del Perugia, ha scosso l’opinione pubblica, accendendo un dibattito cruciale sulla necessità di tutelare le donne nel mondo dello sport. La sua esperienza, purtroppo, non è un caso isolato, ma riflette un problema sistemico che merita la nostra attenzione e azione.

Il racconto di un’ingiustizia

Asia Cogliandro, 29 anni e una carriera promettente nella pallavolo, ha rivelato in un’intervista di essere stata licenziata dopo aver comunicato di essere incinta. In un contesto in cui il sostegno alle atlete dovrebbe essere una priorità, la sua esperienza racconta di un ambiente che, invece, si è dimostrato ostile. \”Dopo averlo comunicato, mi hanno fatto pressioni per lasciare la squadra e restituire le mensilità già pagate,\” ha dichiarato la giocatrice. Ma come è possibile che in un contesto sportivo, dove il valore della squadra dovrebbe prevalere, ci sia spazio per simili ingiustizie? Questo episodio solleva interrogativi importanti sulla cultura sportiva e sulla necessità di un cambiamento radicale.

Il suo racconto inizia durante un allenamento, un momento di vulnerabilità in cui ha deciso di rivelare la sua gravidanza. Dopo un iniziale supporto, la situazione si è rapidamente deteriorata. \”Ho provato a mediare proponendo una sospensione del contratto, ma ogni tentativo è stato respinto. Mi hanno minacciato e accusato di essere ingrata,\” ha spiegato Asia, visibilmente delusa da una reazione che va contro il principio di inclusione che dovrebbe dominare lo sport. È davvero accettabile che una donna debba affrontare tali pressioni in un momento così delicato della sua vita?

Un problema diffuso

La storia di Asia non è un caso isolato, ma rappresenta una realtà condivisa da molte donne nel mondo dello sport e oltre. Le atlete che decidono di diventare madri spesso si trovano a dover affrontare discriminazioni e mancanza di supporto. \”Le politiche attuali sono inadeguate; dovrebbero esserci più tutele per le atlete,\” ha affermato Cogliandro. Le attuali norme lavorative non tutelano adeguatamente le donne, costringendole a scegliere tra carriera e maternità. Non è giunto il momento di rivedere queste politiche e garantire un futuro migliore per le nostre atlete?

Il settore sportivo, come tanti altri, deve evolversi e adeguarsi alle esigenze delle atlete. È fondamentale che le istituzioni sportive creino politiche più inclusive e promuovano un ambiente di lavoro che non stigmatizzi la maternità come un ostacolo. Le parole di Giuseppe Manfredi, presidente della Fipav, sottolineano la necessità di un cambiamento: \”La maternità non può essere vista come un problema, ma come una parte della vita di ogni donna. È nostro dovere garantire che episodi come questo non si ripetano.\” Dobbiamo tutti fare la nostra parte per garantire che le donne possano essere supportate, non solo come atlete, ma anche come madri.

Verso un futuro migliore

Affrontare la questione della maternità nello sport richiede un impegno collettivo. Le atlete, le federazioni e la società civile devono lavorare insieme per creare un ambiente più equo. Le storie come quella di Asia Cogliandro possono fungere da catalizzatori per il cambiamento, stimolando un dibattito che non può più essere ignorato. È essenziale che il mondo dello sport riconosca il valore delle donne e le supporti durante tutte le fasi della loro vita. Ma come possiamo contribuire a questo cambiamento?

In conclusione, il caso di Asia Cogliandro rappresenta non solo una battaglia personale, ma un appello a tutti affinché si possa costruire un futuro in cui le atlete non debbano scegliere tra la loro carriera e la maternità. È tempo di dire basta alle discriminazioni e di lavorare per un cambiamento reale e duraturo. Solo così potremo garantire un ambiente sportivo che non solo accoglie le donne, ma le celebra in ogni loro ruolo.