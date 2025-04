Scopri gli ospiti e le sorprese della trentaduesima puntata di Domenica In condotta da Mara Venier.

Un pomeriggio di festa con Mara Venier

Il 20 aprile, in occasione della Pasqua, Domenica In torna a intrattenere il pubblico italiano con una puntata ricca di ospiti e sorprese. La storica trasmissione, condotta da Mara Venier, promette di regalare momenti di pura emozione e divertimento, unendo musica, spettacolo e racconti di vita. Dalle ore 14 alle 17.10, gli spettatori potranno sintonizzarsi su Rai1 e Rai Italia per seguire le avventure della trentaduesima puntata, registrata negli Studi Fabrizio Frizzi di Roma.

Ospiti d’eccezione: risate e emozioni

La puntata si apre con l’irresistibile Nino Frassica, un comico amato dal pubblico, che con la sua simpatia e il suo carisma promette di far ridere a crepapelle. Frassica ripercorrerà i momenti salienti della sua carriera e presenterà il suo nuovo show, il Festivallo, in onda su Rai2 a partire dal 29 aprile. Le sue anticipazioni, sebbene ironiche, lasciano intendere che ci sarà da divertirsi.

Ma non è tutto: la trasmissione accoglierà anche Asia Argento e la figlia Anna Lou Castoldi, una coppia di donne forti e affiatate. Il loro legame, pur con le sue complessità, sarà al centro di un’intervista che promette di emozionare il pubblico. Anna Lou, già nota per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, porterà una ventata di freschezza e gioventù sul palco.

Musica e storie di vita

La musica avrà un ruolo fondamentale in questa puntata. Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino, presenterà il suo nuovo singolo Mi rituffo nella notte, segnando il suo ritorno dopo un periodo difficile. La sua storia, segnata da un intervento chirurgico che ha messo a rischio la sua vita, sarà un momento toccante della trasmissione.

Inoltre, la showgirl Carmen Russo condividerà aneddoti sulla sua carriera e sulla sua vita privata, parlando dell’amore per il marito e della gioia di essere madre. La puntata si arricchirà anche della presenza di Claudia Koll, che presenterà il suo libro autobiografico, e di Roberta da Crema, icona delle televendite, che svelerà lati inediti della sua vita.

Infine, non mancherà la magia con il mago Silvan e il cantautore Marcello Romeo, che chiuderanno un pomeriggio all’insegna dell’intrattenimento e delle emozioni.