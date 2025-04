Un pomeriggio ricco di musica e storie

La trentunesima puntata di Domenica In, condotta da Mara Venier, promette di essere un evento imperdibile per gli amanti della musica e delle storie emozionanti. In onda il 13 aprile, dalle ore 14 alle 17.10 su Rai1 e Rai Italia, il programma si svolgerà in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, portando sul piccolo schermo una serie di ospiti di grande rilievo. Tra questi, spiccano nomi noti come Roby Facchinetti, Katia Ricciarelli e Drupi, che condivideranno con il pubblico non solo la loro musica, ma anche momenti di vita personale e professionale.

Roby Facchinetti e il suo nuovo progetto

Ad aprire la puntata sarà Roby Facchinetti, storico tastierista e paroliere dei Pooh, che presenterà il suo nuovo progetto discografico intitolato Parsifal: l’uomo delle stelle. Facchinetti si esibirà con il brano Accademia, accompagnato dall’Orchestra Ritmico Sinfonica diretta dal Maestro Diego Basso. La sua presenza in studio non è solo un momento musicale, ma anche un’opportunità per riflettere sulla sua carriera e sull’evoluzione della musica italiana nel corso degli anni.

Katia Ricciarelli e Drupi: storie di vita e rinascita

La puntata proseguirà con un’intensa intervista a Katia Ricciarelli, che parlerà della sua carriera e della sua vita privata, accompagnata da un’esibizione del celebre brano O’ sole mio, insieme al tenore Luca Minelli. Un momento di grande emozione sarà riservato anche a Drupi, il quale condividerà la sua esperienza di vita dopo aver affrontato una grave malattia. Il cantautore, che ha recentemente superato un problema di salute che lo ha colpito, si esibirà con alcuni dei suoi successi più amati, come Piccola e fragile e Facciamo la pace. La sua testimonianza rappresenta un messaggio di speranza e resilienza, un tema che risuona profondamente nel cuore del pubblico.

Valeria Marini e la sua storia familiare

Un ampio spazio sarà dedicato a Valeria Marini, che porterà in studio la sua storia personale, a partire dall’intervista con la madre Gianna Orrù. La signora Orrù racconterà la difficile vicenda legata a una truffa finanziaria che ha colpito la sua famiglia, un tema di grande attualità che mette in luce le insidie del mondo degli investimenti. Valeria, visibilmente emozionata, condividerà le difficoltà affrontate dalla sua famiglia e come queste esperienze abbiano influenzato la sua vita e la sua carriera. La presenza di Pamela Prati, che ripercorrerà momenti vissuti insieme a Valeria nello show Ne vedremo delle belle, aggiungerà un ulteriore tocco di nostalgia e amicizia a questa puntata ricca di emozioni.