Un compleanno da festeggiare

Il 16 marzo, dalle ore 14 alle 17.10, Domenica In torna su Rai1 con una puntata speciale condotta da Mara Venier. Quest’anno, l’attenzione sarà rivolta a un grande artista della musica italiana: Bobby Solo, che compirà 80 anni il 18 marzo. La trasmissione si aprirà con un tributo alla sua lunga carriera, ricca di successi e momenti indimenticabili. In studio, non mancheranno sorprese e performance live, tra cui i suoi brani più celebri come Una lacrima sul viso e un omaggio a Elvis Presley con Hound Dog.

Musica e storie di vita

Oltre a Bobby Solo, la puntata vedrà la partecipazione di Sandro Giacobbe, che condividerà la sua personale battaglia contro il tumore alla prostata. L’artista, accompagnato dalla moglie Marina Peroni, interpreterà alcuni dei suoi brani più amati, come Signora mia e Sarà la nostalgia. La musica continuerà con i Coma_Cose, che presenteranno il loro ultimo successo Cuoricini, un brano che ha fatto vibrare il pubblico durante l’ultimo Festival di Sanremo.

Cinema e serie tv in primo piano

Non solo musica, ma anche cinema e televisione saranno protagonisti della puntata. Mara Venier avrà il piacere di intervistare Christopher Lambert, attore di fama internazionale, che presenterà il suo nuovo film Eyes Everywhere, diretto da Simona Calo. Inoltre, Rocco Papaleo sarà in studio per parlare del suo ultimo lavoro, US Palmese, in uscita il 20 marzo. Infine, si parlerà del ritorno di Mare Fuori, la serie cult che ha conquistato il pubblico, con la presenza di alcuni dei protagonisti della quinta stagione, in onda su Rai2 dal 26 marzo.

Un finale musicale da ricordare

La puntata si concluderà con un’esibizione della storica band Le Orme, che presenterà il loro evento Le orme Plays Venice. I musicisti si esibiranno con brani iconici come Amico di ieri e Acqua di Luna, accompagnati dal cantante Luca Minnelli. Sarà un pomeriggio ricco di emozioni, musica e celebrazioni, perfetto per gli amanti dello spettacolo e della cultura.