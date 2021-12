Nel corso dell’ultima puntata di Domenica In, la conduttrice Mara Venier si è resa protagonista di un particolare battibecco con Sabrina Salerno.

Domenica In, scontro tra Mara Venier e Sabrina Salerno: lo spazio dedicato a “Ballando con le Stelle”

In occasione dell’ultima puntata di Domenica In trasmessa nel pomeriggio di domenica 19 dicembre, durante lo spazio del programma dedicato a Ballando con le Stelle, Mara Venier e Sabrina Salerno hanno fatto scintille, destando la curiosità dei telespettatori.

Nella serata di sabato 18 dicembre, è andata in onda la finale del format condotto da Milly Carlucci e, nello studio di Domenica In, erano presenti la vincitrice dello show Arisa, insieme a Sabrina Salerno, al giudice Guillermo Mariotto, a Elisa Isoardi e ad altri opinionisti e concorrenti dell’attuale e delle passate edizioni.

Domenica In, scontro tra Mara Venier e Sabrina Salerno: “Mi fai parlare?”

In questo contesto, gli ospiti si stavano confrontando tra loro sulla trasmissione quando Sabrina Salerno ha commentato la sua esperienza, esclamando: “Ci ho messo tutto l’amore che potevo”.

La cantante, però, è stata interrotta da Mara Venier che l’ha zittita, sottolineando che avrebbe voluto che lasciasse intervenire anche la vincitrice Arisa.

Nonostante l’invito della conduttrice, però, Sabrina Salerno ha insistito: “Scusa, no.

Volevo dire una cosa…”.

Ma Mara Venier non ha consentito all’ospite di concludere la frase, gelandola con un secco: “Sì, dopo. Ora vorrei sentire Arisa”.

La showgirl, tuttavia, ha aggiunto: “Dopo mi fai parlare? Volevo solo dire una cosa sul tesoretto”.

A questo punto, la conduttrice di Domenica In ha sbottato: “Sì ma siccome Arisa non ha aperto bocca, io volevo sentirla. Hai capito? Amore, tranquilla. Se non ti dispiace, eh. Se poi ti dispiace, io non coinvolgo più nessuno e fate voi”.

Domenica In, scontro tra Mara Venier e Sabrina Salerno: la reazione della conduttrice

Dopo brevi attimi di imbarazzo durante i quali nello studio è calato un silenzio surreale, Mara Venier si è lasciata andare a una fragorosa risata, cedendo la parola ad Arisa.

In merito alla sua vittoria a Ballando con le Stelle, la cantante ha ammesso: “In realtà, per me è stata una cosa che non mi aspettavo. Non penso di aver vinto perché sono la più brava, questo sicuramente no”.

La conduttrice, quindi, ha nuovamente dato la parola a Sabrina Salerno che ha concluso: “Secondo me, Arisa si è raccontata e quindi è stata la più amata. Ha messo avanti le sue fragilità, credo che sia stato questo”.