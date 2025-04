Un pomeriggio all’insegna del divertimento

Il 27 aprile, il programma Domenica In, condotto da Mara Venier, promette di regalare un pomeriggio ricco di emozioni e intrattenimento. Dalle alle , gli spettatori di Rai 1 e Rai Italia potranno assistere a una puntata speciale, caratterizzata da interviste a volti noti del panorama televisivo italiano e momenti musicali indimenticabili. La conduzione di Mara Venier, sempre capace di creare un’atmosfera calorosa e coinvolgente, sarà il filo conduttore di questo appuntamento imperdibile.

Ospiti d’eccezione

Tra gli ospiti di questa trentatreesima puntata, spiccano nomi illustri come Giorgio Panariello e Pino Insegno. Panariello, noto per il suo umorismo e la sua capacità di intrattenere, condividerà aneddoti divertenti e toccanti della sua vita, ripercorrendo la sua carriera che lo ha reso uno dei comici più amati d’Italia. La sua presenza sarà un momento di leggerezza e risate, perfetto per allietare il pubblico.

Pino Insegno, fresco di celebrazioni per i suoi quarant’anni di carriera, sarà protagonista di un’intervista attesa, in cui svelerà i suoi nuovi progetti televisivi, tra cui la conduzione della nuova edizione di Reazione a catena, in partenza l’8 giugno. La sua esperienza e il suo carisma promettono di rendere questa intervista un momento da non perdere.

Musica e amore in studio

Non mancherà, ovviamente, un focus sull’amore, con la presenza di Albano Carrisi e Loredana Lecciso. La coppia racconterà la loro storia d’amore, che dura da oltre venticinque anni, e condividerà momenti di musica dal vivo, esibendosi con i loro classici intramontabili. La loro presenza porterà un’atmosfera romantica e nostalgica, perfetta per il pubblico affezionato.

Inoltre, il cantautore Francesco Baccini arricchirà la puntata con un medley dei suoi brani più celebri, offrendo un momento musicale che farà cantare e ballare il pubblico. La combinazione di musica e storie personali renderà questa puntata di Domenica In un’esperienza unica e coinvolgente.

Un ricordo speciale

Infine, la puntata non dimenticherà di rendere omaggio a Papa Francesco, recentemente scomparso. Lino Banfi, insieme a giornalisti e figure religiose, condividerà ricordi e riflessioni sul Pontefice, creando un momento di commozione e rispetto. Questo tributo sarà un modo per unire il pubblico in un sentimento di gratitudine e affetto verso una figura che ha toccato le vite di molti.