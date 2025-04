Una tempesta mediatica per Dolcezze di Riviera

Negli ultimi mesi, l’azienda dolciaria Dolcezze di Riviera ha dovuto affrontare una situazione difficile a causa di una maxi sanzione ricevuta per irregolarità nell’etichettatura dei suoi prodotti. La notizia ha suscitato un acceso dibattito, non solo per l’importo della multa, ma anche per il legame con il noto conduttore televisivo Fabio Fazio, che detiene una piccola quota dell’azienda. Nonostante la bufera, Dolcezze di Riviera ha deciso di rispondere con una nota ufficiale, puntando sulla trasparenza e sulla qualità dei suoi ingredienti.

La posizione dell’azienda

In un comunicato stampa, Dolcezze di Riviera ha chiarito che la sanzione, ammontante a oltre 60.000 euro, è stata già saldata e che le etichette dei prodotti sono state corrette. L’azienda ha sottolineato l’importanza della qualità delle materie prime utilizzate, come il cioccolato e il pistacchio, affermando di lavorare solo con ingredienti attentamente selezionati. Questo impegno verso la qualità è alla base della filosofia aziendale, che mira a garantire la massima soddisfazione dei consumatori.

Le irregolarità e le misure correttive

Le irregolarità riscontrate dai Carabinieri del reparto Tutela agroalimentare riguardavano principalmente l’etichettatura della Nocciola Tonda di Giffoni e l’uso di pistacchio non certificato. Dolcezze di Riviera ha specificato che, sebbene alcune etichette non fossero conformi, tutte le produzioni attualmente in commercio rispettano le normative vigenti. Inoltre, l’azienda ha già distrutto le etichette problematiche e ha regolarizzato il packaging. Questo passo è stato fondamentale per ripristinare la fiducia dei consumatori e dimostrare l’impegno verso la legalità e la qualità.

Un futuro all’insegna della trasparenza

Nonostante le difficoltà, Dolcezze di Riviera si impegna a continuare a lavorare con serietà e trasparenza. La direzione dell’azienda ha espresso rammarico per l’attacco all’immagine aziendale, ma ha anche ribadito la volontà di affrontare la situazione con determinazione. Con un focus sulla qualità e sull’attenzione al cliente, Dolcezze di Riviera spera di superare questa fase critica e di riconquistare la fiducia dei consumatori. La sfida è grande, ma l’azienda è pronta a dimostrare che la qualità e la trasparenza sono valori fondamentali nel suo operato.