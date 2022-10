Dirty Martini Nails: cosa sono e come replicarle

La moda Dirty Martini Nails è sempre più in voga al momento, come si può notare sui social network.

La moda Dirty Martini Nails è sempre più in voga al momento, come si può notare sui social network. Unghie colorate e con dettagli minimalisti, che ricordano il design del famoso cocktail a cui si ispirano. È la moda unghie ufficiale della nuova stagione.

Dirty Martini Nails: cosa sono

Tutte coloro che sono indecise su quale manicure scegliere con l’arrivo di questo nuovo autunno, non possono non lasciarsi ispirare dalla nuova moda delle Dirty Martini Nails, che sta letteralmente spopolando. La prima a scegliere le Dirty Martini Nails è stata Selena Gomez. Il suo nail artist di fiducia, Tom Bachik, ha condiviso la foto delle unghie della star, che ha scelto una manicure verde oliva.

Da quel momento, questa nuance di verde ha scalato tutte le classifiche, raggiungendo il primo posto tra le tendenze unghie dell’autunno 2022. Una manicure sicuramente molto particolare, esclusiva e ricca di fantasia. Riprende l’immagine visiva delle olive e si ispira ad uno dei cocktail più popolari di sempre. Le unghie vengono colorate con blocchi di colore oppure con dettagli minimalisti, che si rifanno proprio al cocktail in questione. Si chiamano Dirty Martini Nails e sono davvero uniche nel loro genere, proprio come il cocktail che rimane tra i preferiti di sempre.

Ci sono diversi modi per realizzare questa manicure, a seconda dei gusti personali di chi sceglie di avere le Dirty Martini Nails. Si possono ottenere con piccole olive su base trasparente oppure con tinte di smalto verde lungo tutta l’unghia. Si tratta delle ricostruzioni maggiormente in tendenza per la stagione fredda, che è appena iniziata, e sono un ottimo spunto per lasciarsi ispirare e provare delle idee più particolari, cambiando completamente il look delle proprie mani.

Dirty Martini Nails: come replicarle

L’autunno è arrivato ed è ora di scegliere la giusta manicure per la nuova stagione, lasciando andare i colori più accessi e le novità stravaganti che ci hanno fatto compagnia durante l’estate. Le Dirty Martini Nails sono in tendenza, dopo che Selena Gomez le ha sfoggiate pubblicamente, seguita a ruota da altre star e influencer. Per ottenere una manicure perfetta è ovviamente opportuno rivolgersi a qualche professionista del settore e a qualche salone, scegliendo una tecnica a secco, soprattutto se si hanno delle unghie più deboli o più delicate. Nonostante questo, è possibile realizzare le Dirty Martini Nails anche in casa, seguendo tutte le regole per una manicure DIY. È importante sottolineare che le Dirty Martini Nails hanno bisogno di una mano particolarmente ferma e di una precisione davvero eccellente. Queste unghie possono anche essere semplificate, cercando di ricreare delle forme ovaleggianti con il verde oliva, a cui poi aggiungere il nocciolo con un piccolo tocco di smalto rosso. È possibile lasciarsi ispirare e trovare diversi spunti per scegliere forma, dimensione e colore della manicure Dirty Martini Nails grazie alle numerose foto pubblicate su Instagram tra le ultime tendenze. Ci sono tantissime idee per ricreare una manicure davvero perfetta, seguendo lo stile delle Dirty Martini, sempre più alla moda per questa stagione appena iniziata.