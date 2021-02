Il riso, si sa, è un alimento che fa bene e che ha innumerevoli proprietà. Per chi vuole dimagrire, senza troppa fatica e rinunce, la dieta del riso è assolutamente consigliata. Vediamo come funziona e cosa mangiare durante questo processo dietetico.

Dieta del riso

Per poter perdere peso ed eliminare i chili in eccesso, si consiglia di consumare cibi che siano ipocalorici e ben bilanciati. La dieta del riso, soprattutto se integrale, è l’ideale da seguire in inverno, grazie anche alle tante proprietà e ai benefici di questo alimento presente da sempre sulle tavole. Un regime alimentare che nasce grazie a un esperto di origine tedesca e molto facile da seguire.

Il riso è un alimento versatile e leggero che potete consumare in tantissimi modi: dalle insalate alle minestre, ecc. Con il riso si possono preparare ricette molto semplici e perdere peso in modo rapido, senza causare danni o problemi all’organismo, in generale. Una dieta del genere va seguita per almeno un mesetto e si compone di due fasi: detox e mantenimento.

Per chi è scettico al riguardo, sappiate che la dieta del riso funziona davvero proprio grazie ai benefici di questo alimento. Il riso è un alimento che aiuta a dimagrire, perdere peso, asciugare la linea e sgonfiare l’addome. Durante la stagione invernale, potete consumare il riso in minestre e vellutate per ottenere tutti i migliori benefici possibili.

Un cereale che possono consumare tutti, compreso coloro che sono intolleranti al glutine. Ha pochissime calorie, soltanto 111 e un alto potere saziante, per cui sin dai primi bocconi si riducono i morsi della fame senza abbuffarsi ulteriormente. Ricco di fibre, favorisce il tratto intestinale e stimola la diuresi per via dei vari minerali presenti al suo interno.

Dieta del riso: come dimagrire

Un regime dietetico di questo tipo vi aiuta a ridurre la circonferenza del girovita sgonfiando la pancia senza dover rinunciare ai piaceri della buona tavola. Dai risotti alle insalate, sono davvero tanti i piatti che si possono preparare a base di questo alimento che è considerato un ottimo alleato, soprattutto se lo si consumano nel modo giusto.

La dieta del riso è facile da seguire in quanto si tratta di un alimento che è amico della linea proprio perché altamente sano e digeribile. Potete consumarlo in bianco per ridurre le infiammazioni e il gonfiore accompagnandolo con delle zucchine e carote, verdure molto digeribili. Grazie a questo piatto, noterete che la vostra pancia pian piano si sgonfia.

Il riso integrale dal colore bruno, sebbene ci siano delle varietà che vanno dal rosso al nero, è ricco di fibre e, rispetto a quello bianco, ha un alto potere saziante. Un cereale che possono consumare anche le persone affette da diabete. La dieta del riso vi aiuta a perdere peso, anche se dipende da come lo condite e consumate.

Potete condirlo con dei sughi di verdure molto leggeri oppure a pezzetti accompagnato da verdure quali zucche, cime di rapa, broccoli, ecc. Per un piatto light e dimagrante, bisogna mantecarlo con un filo d’olio, del parmigiano e un pizzico di curcuma per un pasto appetitoso e digeribile, oltre che dimagrante. In inverno, con le temperature fredde, cosa c’è di meglio di un bel piatto di riso in brodo per scaldarsi e saziarsi nel modo giusto.



