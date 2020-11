Sono tantissime le diete che aiutano a perdere peso e dimagrire in modo sano ed efficace. Una di quelle maggiormente note e dai grandi risultati è sicuramente la dieta del digiuno a giorni alterni che apporta una serie di benefici e proprietà al fisico. Vediamo come seguirla e l’integratore migliore.

Dieta digiuno giorni alterni

Un regime molto particolare in cui bisogna digiunare per un giorno intero oppure ridurre le calorie di circa il 75%, mentre nel giorno a seguire è possibile consumare tutto ciò che si vuole, ovviamente rispettando le porzioni e senza strafare, ma consumando alimenti che siano adatti al processo di dimagrimento. Una variante della dieta del digiuno intermittente, in quanto permette di dimagrire, ma senza rinunciare ai piaceri del buon cibo che si porta in tavola.

Per seguire questa dieta potete anche consumare fino a 500 calorie durante il giorno di digiuno, in modo che non risulti troppo difficile da seguirla e dare al corpo tutti i nutrienti e benefici che un regime del genere comporta. Potete suddividere le calorie nel modo in cui preferite: è possibile fare un pasto unico a pranzo o a cena, ma sono concessi degli spuntini nell’arco delle 24 ore.

Per quanto riguarda le bevande, vanno benissimo acqua, tè e caffè preferibilmente senza zucchero e bisogna evitare quelle troppo caloriche che non sono consigliate in una dieta. Durante il giorno del digiuno non ci sono delle regole da seguire, la cosa essenziale è che non bisogna superare l’apporto calorico pari a 500 calorie.

Consumate cibi nutrienti che sazino e fanno bene, come le verdure ricche di fibre che diminuiscono anche il senso di fame e appetito. Le uova, così come le carni magre, sono consentite, in quanto garantiscono un pasto completo per la vostra dieta. Il pesce è una ottima soluzione in quanto ricco di Omega 3, mentre cercate di ridurre il consumo di frutta che è ricca di zuccheri.

Dieta digiuno giorni alterni: benefici

Una dieta di questo tipo è molto facile da seguire proprio per i benefici che apporta al fisico. Innanzitutto, permette di perdere peso in modo rapido e diminuisce il senso di appetito per cui non si corre il rischio di abbuffarsi ai pasti principali. In base ai vari studi che sono stati fatti, sembra che sia molto utile, soprattutto nei soggetti in sovrappeso e che hanno problemi di obesità.

La dieta del digiuno a giorni alterni permette di perdere peso in modo considerevole dal 3% all’8% in un periodo che va dalle 2 alle 12 settimane. Ovviamente, per funzionare ancora di più, si consiglia di seguire un programma di allenamento e di attività fisica con esercizi di resistenza che siano mirati a tale scopo.

Sempre secondo uno studio che è stato pubblicato, questa dieta aiuta a tenere sotto controllo il livello degli zuccheri nel sangue, quindi è l’ideale per diminuire o prevenire il rischio di diabete. Fa molto bene al cuore dal momento che riduce la pressione arteriosa e il livello di colesterolo cattivo e di trigliceridi che sono presenti nel sangue.

Non è una dieta che presenta particolari controindicazioni, sebbene non sia particolarmente consigliata alle donne in gravidanza. Come ogni regime alimentare che si rispetti, si consiglia di parlarne e consultarsi con un esperto prima di cominciarla. Inoltre, sembra che aiuti a prevenire alcune malattie, come quelle cardiache oppure a livello neurodegenerativo.

Il miglior integratore da abbinare

Per ottenere ancora più benefici e risultati, riuscendo a dimagrire senza sforzi o rinunce, si consiglia di associare alla dieta del digiuno a giorni alterni anche un buon integratore. Il migliore, consigliato da esperti e consumatori, per via delle sue proprietà, è Piperina & Curcuma Plus, di origine italiana e a base naturale.

Si caratterizza per elementi naturali che aiutano a perdere peso senza rischi o difficoltà, e permette a chi lo assume di ritrovare la forma fisica in modo semplice. Per ottenere una perdita di peso che sia costante nel tempo, basta assumere almeno una compressa prima dei pasti insieme a un bicchiere d’acqua di questo integratore abbinandolo a una dieta sana e attività fisica. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Un prodotto come Piperina & Curcuma Plus velocizza il metabolismo permettendo anche di aiutare nel processo digestivo, depura il fegato, l’intestino e reni per via del trattamento detox, brucia le calorie in eccesso ed evita di abbuffarsi ai pasti in quanto sazia diminuendo il senso di fame. Attacca gli accumuli adiposi in modo che il corpo possa sgonfiarsi e avere un fisico snello e tonico. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Dona effetti reali e concreti come testimoniano anche le recensioni che potete leggere sul sito ufficiale del prodotto. Inoltre, vanta componenti naturali che non hanno effetti collaterali e controindicazioni che sono i seguenti:

Piperina: agisce sui succhi gastrici favorendo la digestione e aiutando a dimagrire in modo rapido ed efficace, stimolando anche il metabolismo che è la prima chiave per perdere peso

agisce sui succhi gastrici favorendo la digestione e aiutando a dimagrire in modo rapido ed efficace, stimolando anche il metabolismo che è la prima chiave per perdere peso Curcuma: una spezia che si usa nella cucina orientale e apporta varie proprietà depurative, infatti elimina le scorie e le tossine in eccesso

una spezia che si usa nella cucina orientale e apporta varie proprietà depurative, infatti elimina le scorie e le tossine in eccesso Silicio Colloidale: ingrediente che non tutti conoscono, ma fondamentale per proteggere la pelle, i tendini e le ossa e fornire ai due componenti essenziali tutto ciò di cui hanno bisogno.

Per acquistare il prodotto che è originale ed esclusivo, e non si trova nei negozi fisici o siti di e-commerce, la cosa fondamentale è collegarsi al sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i dati personali comprensivo anche di numero di telefono, inviare l’ordine e aspettare la chiamata per la conferma. Il prodotto è in promozione al costo di 49 € invece di 196 con la spedizione gratuita. Potete effettuare il pagamento con Paypal, carta di credito e alla consegna al corriere.