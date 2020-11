Diego Armando Maradona, morto il 25 novembre 2020 a causa di un arresto cardiocircolatorio, ha avuto una vita sentimentale molto attiva. Una sola moglie ufficiale, ma tantissime amanti. Quanti figli ha avuto El Pibe de Oro? Al momento, non tutti sono stati riconosciuti.

Diego Armando Maradona: i figli

Calciatore famoso in ogni angolo del globo, Diego Armando Maradona è popolare anche per la sua vita sentimentale decisamente movimentata. Morto il 25 novembre a causa di un arresto cardiocircolatorio, El Pibe de Oro ha lasciato molti eredi a fare le sue veci. Dal matrimonio con Claudia Villafañe, durato dal 1989 al 2004, ha avuto due figlie: Dalma Nerea e Gianina Dinorah. L’ex calciatore, nel corso di numerose interviste, non ha mai nascosto di essere stato poco fedele alla coniuge.

Dalle relazioni extraconiugali più popolari, sono nati altri pargoli. Jana Maradona è venuta alla luce nel corso della relazione con Valeria Sabalaín.

Diego Fernando, invece, è frutto di una passione con Veronica Ojeda.

Diego Armando Maradona Junior, infine, è il pargolo che ha avuto con la napoletana Cristiana Sinagra. Su quest’ultima, la cronaca rosa nostrana ha riempito intere riviste.

La donna, rimasta incinta di Maradona quando lui giocava a Napoli, ha portato avanti una lunga battaglia per ottenere il riconoscimento del bambino, avvenuto nel 2007.

Fino al giorno della sua morte, Diego Armando Maradona ha riconosciuto solo questi figli, ma sono diversi quelli che ancora chiedono giustizia.

I figli non riconosciuti

Stando a quanto sostengono i beninformati, l’indimenticabile calciatore del Napoli avrebbe altri 8 figli che attendono di essere riconosciuti. Considerando la sua morte, i pargoli potrebbero anche non ottenere quello che chiedono.

Qualche tempo fa, ospite di uno dei programmi di Barbara D’Urso, una certa Magalì aveva dichiarato di essere la settima figlia illegittima di Maradona. Data in adozione appena nata, la giovane è riuscita a mettersi in contatto con la madre biologica. Quest’ultima le ha raccontato di essere nata da una notte di passione col Pibe de Oro.

Magalì ha così iniziato a fare delle ricerche e ha scoperto che, oltre ai fratellastri già riconosciuti da Maradona, ce ne sarebbero altri 7 oltre a lei pronti a veder valere i loro diritti. Qualche tempo fa, il legale di Diego Armando ha dichiarato che soltanto 3 di questi sarebbero veramente figli dell’ex calciatore. Gli stessi sarebbero stati concepiti durante il periodo di disintossicazione dalla cocaina da parte del calciatore.