Die Hart, il film: trama e cast

Die Hart è un film basato sull’omonima serie, che sarà disponibile su Prime Video a partire dal 24 febbraio 2023. Una commedia d’azione interpretata dal comico Kevin Hart e da John Travolta, Josh Hartnett e Jean Reno.

Die Hart arriva su Prime Video

Die Hart è un film basato sull’omonima serie, che sarà presto disponibile su Prime Video, più precisamente a partire dal 24 febbraio 2023. Una commedia d’azione interpretata dal comico Kevin Hart, che vede nel cast altre star, come John Travolta, Josh Hartnett e Jean Reno. Prime Video sta offrendo numerose novità nel suo catalogo e ha già annunciato che sarà un anno molto intenso, ricco di moltissimi nuovi titoli, che sicuramente coinvolgeranno gli spettatori.

Un catalogo sempre più ricco di nuove uscite, con tanti nuovi titoli di film, serie tv, documentari e show che riescono sempre a conquistare il pubblico. Tra i nuovi titoli troviamo anche Die Hart, un film davvero da non perdere. Si tratta di una commedia d’azione con un cast davvero ricco di nomi d’eccezione, che sicuramente riuscirà a tenere gli spettatori incollati al piccolo schermo. Il film è diretto da Eric Appel, regista della serie Die Hart, a cui si è ispirato il film.

In Die Hart, proprio come nella serie tv, il comico americano Kevin Hart interpreta una versione fittizia di se stesso.

Die Hart: di cosa parla

Kevin Hart, che è apparso nel film Un papà fantastico e nella serie Netflix Reality Check, oltre che in Jumanji Next Level, recita in questo film insieme a molte star del cinema. Saranno presenti Jean Reno, John Travolta, Josh Hartnett e Nathalie Emmanuel. “Una versione romanzata di Kevin Hart cerca di ottenere il ruolo della sua vita in un film d’azione. Incontra un attore specializzato nel genere (John Travolta). Questo incontro permette a Hart di partecipare alle scene d’azione più stravaganti delle nuove produzioni” è la sinossi ufficiale di Die Hart. Nel film Kevin Hart interpreta un attore che è stanco di essere sempre e solo la spalla nei film d’azione. Finalmente arriva un’occasione davvero unica, ovvero quella di diventare il protagonista in un film diretto da un grande e famoso regista. Prima di poter recitare in questa pellicola, però, l’attore sarà costretto a frequentare una scuola che forma gli interpreti dei film d’azione. Lì dovrà sopravvivere alle prove quasi impossibili che sono organizzate da un gestore folle e di sopportare un agguerrito rivale.

Kevin Hart, il protagonista del film, è rimasto quasi paralizzato a causa di un terribile incidente stradale. Nello schianto si è lesionato la colonna vertebrale ed è stato costretto a subire un’operazione e ad effettuare molte sedute di terapia. “Sono fortunato a essere vivo. Non ci sarà più un giorno della mia vita che non sarà rispettato e apprezzato” ha dichiarato l’attore, lanciando un messaggio importante per tutti i suoi fan, che ora potranno vederlo alle prese con questa nuova avventura, in un ruolo davvero molto particolare, insieme a tante altre star del cinema. Il film sarà disponibile su Prime Video a partire dal 24 febbraio 2023.