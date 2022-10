Diabolik 2 sta per arrivare in tutti i cinema italiani: il 17 novembre 2022 il Re del Terrore colpirà ancora e dovrà sfuggire all'ispettore Ginko.

È ufficiale: Diabolik 2 – Ginko all’attacco sta per arrivare in tutti i cinema. Il sequel della pellicola uscita nel 2021 ha finalmente una data certa.

Tante le novità, soprattutto in campo attoriale; volti del cinema internazionale e volti del cinema italiano si incontrano per la prima volta in una pellicola ricca di azione e adrenalina.

Diabolik – Ginko all’attacco: quando esce al cinema?

Tutto sembra proprio essere pronto: il sequel dedicato al Re del Terrore uscirà nei cinema il 17 novembre 2022.

La pellicola è una produzione Mompracem con Rai Cinema ed è prodotto da Carlo Macchitella, Manetti Bros., Pier Giorgio Bellocchio in associazione con Astorina e Bleidwin, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e di Friuli Venezia Giulia Film Commission.

Manca davvero poco alla data tanto attesa: finalmente il grande pubblico fan di Diabolik potrà sedersi in sala e godersi lo spettacolo!

La trama di Diabolik – Ginko all’attacco

Il sequel di Diabolik è un tripudio di azioni, emozioni e personaggi. Se il primo capitolo della storia aveva posto l’attenzione sul primordiale incontro tra il Re del Terrore e la bellissima Eva Kant, la storia proposta da Diabolik – Ginko all’attacco si concentrerà anche e soprattutto sulla figura del nemico, il grande ispettore Ginko.

Quest’ultimo, ormai disperato nel non riuscire a catturare il suo nemico assoluto, una volta arrivato alla fase vicina allo sfinimento e alla resa, deciderà invece di rispondere a Diabolik, attaccandolo.

Con molte probabilità l’ispettore Ginko riuscirà a trarre in trappola Diabolik che però, come suo solito, riuscirà a mettere a segno l’ennesimo colpo miliardario. Nonostante ciò il noto Re del Terrore sarà messo alle strette e sarà costretto a fuggire privo di ricchezze e privo di aiuti: riuscirà l’ispettore Ginko a sconfiggerlo una volta per tutte?

Dal trailer della pellicola non si trova risposta a tale domanda, ma pare che l’adrenalina, l’amore, il coinvolgimento, la passione, l’abbandono e l’azione saranno presenti dall’inizio alla fine del film: l’attesa è quasi finita.

Il cast del sequel di Diabolik

Il cast del sequel di Diabolik presenta novità attoriali importanti: sapete chi indosserà la maschera del terrore? Il volto internazionale Giacomo Gianniotti, noto a chiunque per avere preso parte alla serie televisiva Grey’s Anatomy nel ruolo del Dott. Andrew De Luca. La presenza di Giannotti è stata resa ufficiale ad aprile 2022 e l’attore si sostituisce al “Diabolik di prima”, interpretato da Luca Marinelli.

Accanto al protagonista ci saranno Miriam Leone e Valerio Mastandrea, che vestiranno i panni rispettivamente della bellissima e affascinante Eva Kant e del nemico numero uno di Diabolik, l’ispettore Ginko.

Tra le novità del cast anche Monica Bellucci, che nel film interpreterà il ruolo di Altea, l’eterna fidanzata dell’ispettore, una nobildonna molto stravagante e anche anticonvenzionale dal carattere forte.

Diabolik – Ginko all’attacco è stato prodotto dai Manetti Bros. che, oltre alla regia, si sono occupati anche della sceneggiatura e del soggetto. Nel caso della sceneggiatura si sono affidati alla mano di Michelangelo La Neve, mentre nel secondo caso hanno scelto l’aiuto di Mario Gomboli.

Dove vedere il film in streaming

Il film uscirà nelle sale cinematografiche il 17 novembre 2022 e, come accaduto per il primo capitolo Diabolik, la probabilità che Diabolik – Ginko all’attacco arriverà sulle piattaforme streaming è molto alta. Bisognerà aspettare un po’ di tempo, ma lo vedremo sicuramente in piattaforme come NOW o a noleggio.

Si attendono aggiornamenti a riguardo.