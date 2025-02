Scopri come l'ossessione per la bellezza può danneggiare la pelle e la salute mentale.

Cos’è la dermorexia?

La dermorexia è un comportamento ossessivo che si manifesta attraverso un approccio disordinato e dannoso alla skincare. Questo disturbo si traduce in una preoccupazione patologica per mantenere un incarnato sempre perfetto, superando i confini di una sana cura della pelle. Le persone affette da dermorexia si ritrovano a seguire routine di bellezza estremamente elaborate, talvolta composte da oltre dieci passaggi, senza una reale necessità. L’uso eccessivo di cosmetici, molti dei quali contengono ingredienti attivi aggressivi, può portare a conseguenze negative per la pelle, anziché migliorarne l’aspetto.

Le conseguenze della dermorexia sulla pelle

Il fenomeno della dermorexia ha visto un incremento significativo, specialmente dopo la pandemia da COVID-19, quando la cura della pelle è diventata una priorità per molte donne. Tuttavia, l’ossessione per la bellezza può avere effetti deleteri. L’applicazione eccessiva di prodotti per la skincare può sensibilizzare la pelle, danneggiare la sua barriera protettiva e portare a condizioni come disidratazione, rossore e desquamazione. Le conseguenze visibili possono variare da una pelle opaca e incline all’acne a una pelle arrossata e reattiva, a causa dell’abuso di acidi e principi attivi.

Il legame tra dermorexia e salute mentale

Oltre ai danni fisici, la dermorexia è spesso accompagnata da problemi psicologici, come bassa autostima e ansia. Le persone affette tendono a esaminare morbosamente ogni cambiamento sul proprio viso e a consultare diversi esperti della pelle senza trovare soddisfazione. Questo comportamento può portare a un isolamento sociale e a una diminuzione della qualità della vita. È fondamentale affrontare la dermorexia con un approccio multidisciplinare, che preveda non solo la cura della pelle, ma anche il supporto psicologico. La terapia cognitivo-comportamentale può essere un valido aiuto per modificare schemi di pensiero negativi e migliorare l’autoefficacia.

Come affrontare la dermorexia

Per combattere la dermorexia, è essenziale educarsi e rieducarsi riguardo ai segnali di allerta e agli standard di bellezza irrealistici. È importante ricordare che ogni pelle ha le sue imperfezioni e che la cura consapevole è fondamentale. Una routine di skincare equilibrata dovrebbe includere solo i passaggi necessari: un detergente, una crema idratante e, durante il giorno, una protezione solare. Se si desidera applicare più prodotti, è consigliabile optare per formule non comedogeniche che non compromettano la funzionalità della pelle. In caso di dubbi, è sempre utile consultare un dermatologo per ricevere indicazioni personalizzate.