Denti da squalo, il nuovo film con Virginia Raffaele: trama, cast e data di uscita

In arrivo in tutti i cinema un nuovo film dal titolo “Denti da squalo”, con Virginia Raffaele nel cast. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, la data di uscita, la trama e il cast di questo nuovo film.

Denti da squalo: data di uscita del film con Virginia Raffaele

Domani, giovedì 8 giugno 2023, uscirà in tutti i cinema italiani il film “Denti da squalo“, con Virginia Raffaele tra i protagonisti. Si tratta del primo film diretto dalla giovane promessa del cinema italiano, Davide Gentile, ed è prodotto da Goon Film, Lucky Red e Idea Cinema con Rai Cinema e in collaborazione con Prime Video.

Denti da squalo: la trama del film con Virginia Raffaele

“Denti da squalo” è un film diretto da Davide Gentile e scritto da Valerio Cilio e Gianluca Leoncini i quali, per questa sceneggiatura, hanno vinto il Premio Solinas. Le musiche invece sono firmate da Michele Braga e Gabriele Mainetti. Il film è un racconto di formazione, un viaggio di crescita avventuroso e drammatico. “Denti da squalo” narra la vita di Walter, un ragazzo di tredici anni, che si appresta a vivere l’estate più incredibile della sua esistenza. Walter vive insieme alla madre Rita, in un quartiere popolare di Roma, mentre il padre è morto a seguito di un incidente sul lavoro. Un giorno, all’improvviso si ritrova sospeso in una specie di limbo, in bilico tra il mondo infantile e quello adulto. A un certo punto il giovane ragazzo arriva in un luogo misterioso, che lo affascina enormemente. Si tratta di una villa abbandonata con una piscina. Il proprietario della villa è il Corsaro, un uomo le cui gesta lo hanno reso leggendario, mentre il custode è l’adolescente Carlo. All’interno della piscina c’è uno squalo, simbolo di potere. Per Walter comincerà così un viaggio indimenticabile, che lo porterà a fare pace con il proprio passato e a ricongiungersi con la madre, per poter così diventare grande per davvero.

Denti da squalo: il cast del film

Troviamo diversi volti noti nel cast de film “Denti da squalo“, a cominciare da Virginia Raffaele, al suo debutto in un film drammatico. Nel film Virginia interpreterà Rita, la madre di Walter, “lascio a casa i miei personaggi e debutto in un film drammatico”, queste le parole dell’attrice e comica italiana. Nel corso degli anni abbiamo visto Virginia Raffaele recitare in diversi film e serie televisive, come per esempio “Romanzo criminale”, “L’ultima ruota del carro”, “Il maresciallo Rocca” e “Come quando fuori piove”. L’attore Edoardo Pesce è invece colui che interpreta il Corsaro. Pesce lo abbiamo visto recitare in numerosi film e serie Tv come “Non sono un assassino”, “Romanzo criminale – La serie” e “Ai confini del male”. A interpretare il protagonista, Walter, per la prima volta sul grande schermo troviamo il giovanissimo Tiziano Menichelli, “realizzare un film è faticoso, ma molto divertente”, ha dichiarato in un’intervista. Nei panni del padre di Walter troviamo l’attore e doppiatore italiano Claudio Santamaria, vincitore nel 2016 del David di Donatello per il miglior attore protagonista per il film “Lo chiamavano Jeeg Robot“.