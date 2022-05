Anche lei non ha resistito al curioso mondo di Onlyfans e ha deciso di aprire il suo profilo ufficiale. Dopo le critiche ricevute da vip come Denis Dosio, i fan scongiurano ogni polemica e sono curiosi di conoscere i contenuti con cui Dayane Mello li delizierà.

Dayane Mello apre il profilo su Onlyfans

Su Instagram è molto attiva, ma ora ha deciso di aumentare i suoi contenuti, facendosi conoscere anche su Onlyfans, dove ha aperto il suo profilo ufficiale. Ai fan ha spiegato il motivo della sua scelta. Per il momento, nessun riferimento a contenuti osé. Al contrario, ad averla spinta verso il mondo di Onlyfans sarebbe solo l’amore per la fotografia.

“Ciao ragazzi, vi devo dire che ho aperto il mio Onlyfans e venite a seguirmi.

L’ho fatto perché per me la fotografia è arte e vi farò vedere un sacco di posti, quindi non aspettate su Instagram quello che pubblicherò su Onlyfans“, ha detto la modella brasiliana in un video pubblicato proprio su Instagram. Dalle sue parole, Dayane sembra al momento intenzionata a condividere solo i suoi scatti migliori. “Modella brasiliana, residente in Italia. Avventuriera e spirito libero per vivere nuove emozioni”, è la descrizione che ha aggiunto al suo profilo Onlyfans.

I fan della Mello devono ricordare che la piattaforma è a pagamento. Per visionare i suoi contenuti, è quindi necessario abbonarsi. Dayane ha fissato un prezzo di 15 dollari per un’iscrizione mensile classica, ma sono previsti anche pacchetti con alcuni sconti. Per un abbonamento di tre mesi è previsto un costo di 42,75 dollari, per un anno la cifra da pagare è di 162 dollari.