La premiazione dei David di Donatello 2023 è andata in onda su Rai 1 il 10 maggio 2023. Le categorie in concorso erano numerose e i premi sono stati assegnati. Carlo Conti e Matilde Gioli hanno accolto sul palco attori e attrici di grande spessore: scopriamo meglio chi ha vinto la categoria come “Migliore attore” dell’edizione 2023.

Chi è il Migliore attore ai David di Donatello 2023?

La cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2023 è andata a buon fine. Il red carpet si è riempito di attori e di attrici di spessore e la serata ha accolto emozioni, sorrisi e tanta soddisfazione. Le categorie in gara erano numerose, proprio come i film in concorso. Tra esse, ovviamente, anche la categoria per il Migliore attore protagonista e il Migliore attore non protagonista.

Sulla prima categoria citata, a vincere l’ambito premio è stato Fabrizio Gifuni per la sua interpretazione nel film Esterno Notte, diretto da Marco Bellocchio. Nella pellicola Gifuni interpreta il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro e la sua performance è stata talmente brillante da garantirgli il David di Donatello.

Per la categoria di Migliore attore non protagonista, invece, è stato Francesco Di Leva a vincere e lo fa per la sua parte in Nostalgia.

Fabrizio Gifuni: carriera e premi importanti

Classe 1966, Fabrizio Gifuni ha alle spalle una carriera attoriale (ma è anche regista, per chi non lo sapesse) piuttosto importante.

Prima del 2023, Gifuni ha ricevuto altre candidature e ha vinto altri titoli di premi prestigiosi. Ai David di Donatello, ad esempio, l’attore è stato candidato diverse volte: nel 2000 è stato candidato come Migliore attore non protagonista per Un amore, nel 2004 per la stessa categoria ma per il film La meglio gioventù, nel 2008 stessa categoria per il film La ragazza del lago e nel 2012 per Romanzo di una strage. Vince nel 2014 come Migliore attore non protagonista per Il capitale umano e nel 2023 come Migliore attore protagonista per Esterno notte.

Fabrizio Gifuni ha anche partecipato alle candidature per un altro importante premio, ossia il Nastro d’argento. Vince nel 2004 come Migliore attore protagonista per La meglio gioventù, nel 2014 per Il capitale umano e viene candidato al premio 4 volte.

Sapevate che nel 2002 ha vinto il premio Globo d’oro come Migliore attore rivelazione? Ebbene sì, Fabrizio Gifuni ha raccolto premi e soddisfazioni e in quell’anno lo ha fatto con i film Sole negli occhi e L’inverno.

Il suo debutto al cinema avviene ormai 30 anni fa, nel 1993, con il film Giovanni Falcone di Giuseppe Ferrara. Seguono numerosi altri progetti, circa una quarantina, tutti di cinema, a cui si aggiungono 8 progetti di televisione (come serie, mini-serie, film per la tv) e

più di una 20ina di spettacoli teatrali. Ha lavorato anche come doppiatore e ha raccolto numerosi consensi nel corso degli anni.

I David di Donatello 2023 hanno calato ufficialmente il sipario e tra red carpet, outfit, beauty look e premiazioni, la serata è stata ricca di grandi emozioni e soddisfazioni indimenticabili.