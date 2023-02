Su Netflix è in arrivo una commedia romantica con Ashton Kutcher e Reese Witherspoon assolutamente da non perdere. Il film, che si intitola “Da me o da te”, uscirà sulla piattaforma il 10 febbraio, giusto alle porte di San Valentino. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di scoprire di più su questa pellicola destinata a conquistare i cuori degli spettatori.

“Da me o da te”: di cosa parla?

“Da me o da te“, il cui titolo originale è “Your place or mine“, è una commedia romantica diretta da Aline Brosh McKenna, che debutta alla regia dopo essere stata sceneggiatrice in film molto noti al pubblico come ad esempio”Il diavolo veste Prada“, “27 volte in bianco“, “Il buongiorno del mattino” e “Annie – la felicità è contagiosa“. Il film ha come protagonisti due migliori amici, Debbie e Peter.

Lei è una contabile e vive a San Francisco, in California, col figlio e adora la sua vita abitudinaria, mentre lui è un’aspirante scrittore ed è soddisfatto della sua vita ricca di cambiamenti nella caotica New York. Tutto cambia quando i due amici decidono di scambiarsi casa per una settimana. Debbie si trasferisce nella Grande Mela a casa di Peter, il quale invece vola sulla costa occidentale, dove si occuperà anche del figlio di lei.

Durante questo periodo i due amici si rendono conto che quello che hanno sempre pensato di desiderare non è in realtà ciò di cui hanno davvero bisogno e scopriranno anche di più sul loro rapporto.

Su Netflix potete già trovare il trailer del film.

“Da me o da te”: il cast

I protagonisti di questa commedia romantica sono due attori molto noti. Debbie è infatti interpretata da Reese Witherspoon, la bellissima attrice americana che abbiamo visto recitare in numerosi film come “Mud“, “Se solo fosse vero”, “Come l’acqua per gli elefanti” “L’importanza di chiamarsi Ernest“, “La rivincita delle bionde” e “Election“. La sua interpretazione nei due ultimi film citati le hanno valso due candidature al Golden Globe.

Il ruolo di Peter, invece, è interpretato da Ashton Kutcher, tornato a recitare in una commedia romantica dopo dodici anni. L’ultima volta è stata infatti nel 2011 nel film “Amici, amanti e…” al fianco di Natalie Portman. L’affascinante attore americano lo ricordiamo sopratutto per film come “The Guardian – Salvataggio in mare“, “Capodanno a New York“, “Jobs” e “Killers“.

Nel film figurano anche Zoë Chao, Jesse Williams e Wesley Kimmel nel ruolo del figlio di Debbie.

“Da me o da te”: Ashton Kutcher tra finzione e vita reale

Dopo aver girato “Da me o da te“, Ashton Kutcher ha rivelato che quello che è accaduto nel film in parte è accaduto anche nella sua vita privata. Sul set della serie televisiva “That ’70 Show” ha recitato con Mila Kunis. I due sono poi diventati amici nella vita reale e, dopo anni di amicizia senza nessuna connessione romantica, qualcosa tra loro è scattato e oggi sono felicemente sposati e hanno due bambini. Un pò come quello che accadrà nel film “Da me o da te“, motivo in più per guardarlo.