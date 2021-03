Cura del viso: ecco i prodotti indispensabili per la tua beauty routine

Soprattutto per una donna, il viso è una delle parti più importanti del corpo e necessita di particolari cure non solo per apparire sempre al meglio, ma anche al fine di mantenerlo giovane e fresco. Come è noto, la beauty routine risulterà diversa a seconda che ci si trovi in estate o in inverno (e quindi che si sudi di più o che la pelle sia più secca e attaccata dal freddo) ma anche per quanto concerne l’età anagrafica: un viso giovanile potrebbe aver bisogno di prodotti specifici per l’acne mentre uno maturo di un supporto di collagene. In generale, infatti, i prodotti per la cura giornaliera del viso vanno personalizzati al massimo anche in base a queste esigenze.

Beauty routine: come proteggere e curare la pelle del viso

Acqua e sapone neutro sono un ottimo inizio per detergere la pelle quando ci si sveglia ma, ovviamente, sono atti solo a eliminare eventuali impurità o sudore accumulati durante le ore notturne. Che la pelle del viso sia secca o grassa, poi, una buona crema o un siero idratanti sono sempre d’obbligo: nel primo caso andrà bene un prodotto a base di agenti quali glicerina, avena e ceramidi, che contribuiscono a trattenere le molecole d’acqua; nel secondo caso, occorrerà bilanciare il tutto con agenti seboregolatori per minimizzare lo sgradevole effetto lucido, come ad esempio estratti di agrumi o di riso.

Il siero della mattina, inoltre, avrà caratteristiche specifiche che proteggano il viso da agenti esterni che possono essere i dannosi raggi UV, che causano invecchiamento precoce, oppure il vento e l’umidità. In tal senso, nelle formulazioni migliori vi sono sostanze antiossidanti che bloccano l’azione dei radicali liberi, come le vitamina A ed E ma anche rigeneranti che promuovano il normale rinnovamento cellulare: collagene ed elastina sono alleati imprescindibili per mantenere la pelle giovane e luminosa.

Qualora poi si decida di procedere con il make-up sarà imperativo prediligere prodotti che rispettino la pelle, specie quella più sensibile: in commercio esistono cosmetici molto validi che sono privi di sostanze dannose e che, la maggior parte delle volte, sono anzi realizzati a base di elementi naturali. La stessa crema che si è prescelta costituirà una barriera protettiva importante perché ombretti e fard non siano a diretto contatto con la pelle , garantendo una durata maggiore del make-up e fissandolo meglio.

Come eliminare le impurità e mantenere una pelle sana

Uno struccante è indispensabile nella beauty-routine quotidiana: eliminerà ogni traccia di trucco e al contempo agirà sulla pelle stanca reidratandola naturalmente: molte acque micellari non hanno neanche bisogno di risciacquo perché contengono particelle tensioattive che “imprigionano” letteralmente le impurità in modo che le porti via un semplice batuffolo di cotone.

Allo stesso modo, ci sono in commercio salviettine monouso particolarmente adatte a un ritocco veloce, imbevute di camomilla, malva e altri elementi lenitivi che possono persino togliere efficacemente il trucco waterproof ma nello stesso tempo intervengono su stati infiammatori e secchezza della cute. Alla fine della pulizia del viso, un buon tonico aiuterà a riequilibrare il PH.

Per rigenerare la pelle del viso esistono anche creme che agiscono come uno scrub, rimuovendo le cellule morte in superficie e promuovendo quindi il rinnovamento cellulare a livelli più profondi. Sono trattamenti specifici che vanno fatti al massimo un paio di volte la settimana.

Infine, ci sono le creme per la sera e per la notte, che possono agire mentre si riposa sempre nell’ottica della rigenerazione, ma anche con ingredienti emollienti e rinfrescanti, utili soprattutto nelle serate estive o laddove si voglia riservare una “coccola” speciale a un viso soggetto a dermatiti e altri stati infiammatori che possono portare a desquamazione o acne.