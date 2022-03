La cristalloterapia è un’antica pratica di medicina alternativa, che sfrutta le proprietà dei cristalli per ricostituire dei benefici psico-fisico eliminando malesseri e alterazioni presenti nell’organismo.

Cos’è la cristalloterapia

Lacristalloterapia è un’antica terapia alternativa che utilizza cristalli, pietre e minerali per raggiungere e mantenere uno stato di benessere psico-fisico.

La cristalloterapia, come lo Yoga, l’Agopuntura e l’Ayurveda, discipline olistiche e di medicina tradizionale, si fondano su un concetto comune secondo il quale un disturbo fisico o un disagio emotivo è provocato da uno squilibrio energetico. Secondo queste antiche discipline, l’uomo sarebbe in grado, attraverso i Chakra, di assorbire l’energia vitale dall’esterno e poi trasformarla. Se invece l’uomo incanala energia negativa, si manifestano degli squilibri. Secondo i sostenitori di questa pratica, i cristalli servirebbero proprio per eliminare queste energie negative.

Infatti, ogni cristallo è in grado di proteggere dalle energie dannose, emanare delle radiazioni “buone” e riportare equilibrio e armonia non solo sul piano fisico ma anche su quello mentale.

Cristalloterapia benefici

Usati fin dall’antichità, i cristalli sono tornati e sono utilizzati soprattutto come uno strumento per la cura della pelle. Grazie alle celebrities come Miranda Kerr, Alicia Keys, Alexa Chung e Cara Delevingne e tante altre star che dicono essere attratte da questi rimedi, la cristalloterapia sta vivendo un momento di gloria.

I cristalli hanno proprietà rinfrescanti, esfolianti, rivitalizzanti e illuminanti per la pelle di viso e corpo. Possono essere un eccellente alleato nella tua skin routine non solo per essere usati durante i massaggi – dal Gua Shua al roller, fino ai massaggi per il corpo – ma sono presenti in numerosi cosmetici sotto forma di micro-particelle.

Quali pietre scegliere?

Naturalmente i cristalli utilizzati nella beauty routine e nelle SPA sono tantissimi e la scelta è vasta. Vediamo quali sono i cristalli che non devono assolutamente mancare per la nostra cura della pelle.