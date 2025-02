Un anno di crescita straordinaria

Il 2024 si è rivelato un anno eccezionale per il Gruppo Oniverse, che ha registrato un fatturato di oltre 3.5 miliardi di euro, con un incremento del 13.5% rispetto all’anno precedente. Questo risultato è particolarmente significativo, considerando che il fatturato all’estero ha raggiunto i 2.2 miliardi di euro, evidenziando la crescente presenza del Gruppo nei mercati internazionali.

Investimenti strategici e apertura di nuovi punti vendita

Sotto la guida del presidente e fondatore Sandro Veronesi, Oniverse ha investito oltre 280 milioni di euro in vari ambiti, puntando su un’espansione continua. Al , il Gruppo contava 5.732 punti vendita, di cui 3.798 all’estero e 1.934 in Italia. Durante l’anno, sono stati aperti 88 nuovi negozi, con un focus particolare su mercati come Italia, Messico, Stati Uniti, Germania e Francia.

Un impegno verso la sostenibilità e l’innovazione

Il Gruppo Oniverse non si limita a espandere la propria rete di vendita, ma si impegna anche a migliorare l’impatto ambientale e sociale delle proprie attività. Con una visione a lungo termine, l’azienda sta investendo in tecnologie d’avanguardia per rimanere competitiva nel settore della moda e del lusso. La strategia include anche un’integrazione tra negozi fisici ed e-commerce, per offrire ai consumatori un’ampia gamma di opzioni di acquisto che si adattano ai diversi gusti e contesti locali.