Prendersi cura della pelle del proprio viso è fondamentale per prevenire rughe e combattere l’invecchiamento. La crema sbiancante viso è un prodotto che aiuta a eliminare o correggere alcune macchie. Vediamo quali sono i benefici e anche le migliori disponibili sul sito di Amazon.

Crema sbiancante viso

Le macchie scure sono i segni di una eccessiva produzione di melanina che cominciano a comparire sul volto, nella zona intorno agli occhi, verso i 45-50 anni. Un inestetismo che le donne detestano, ma che è possibile coprire con una crema sbiancante viso. Un prodotto che corregge, elimina e riduce queste imperfezioni e difetti dando al viso la giusta idratazione e morbidezza necessaria per la bellezza e cura della pelle.

Advertisements

Si tratta di un prodotto cosmetico che previene le macchie scure sul viso correggendo quelle esistenti. Le macchie scure che compaiono sul viso sono dovute solitamente a un eccesso o disequilibrio della melanina che, invece di distribuirsi in modo omogeneo sull’epidermide, si concentra in determinati punti portando ad avere un viso e una pelle poco idratata ed elastica.

La crema sbiancante viso è adatta a tutte le donne che devono combattere contro questo inestetismo e difetto della pelle, ma risulta essere particolarmente indicata per i soggetti colpiti da melasma o ipermelanosi.

Il melasma tende a manifestarsi soprattutto nella zona delle guance, il labbro superiore e la fronte, ma non sono esclusi collo e mento.

Solitamente si tratta di prodotti che hanno all’interno dei principi attivi quali acido glicolico, acido mandelico e acido kogico che che aiutano ad agire inibendo la produzione della melanina. Un altro ingrediente fondamentale è l’acido ellagico che ha proprietà antiossidanti e l’arbutina che ha effetto sbiancante e schiarente, quindi elimina questo inestetismo.

Si consiglia di usare la crema sbiancante viso tutti i giorni sia mattino che sera distribuendola bene sul viso e massaggiando.

Crema sbiancante viso: benefici

Un prodotto cosmetico che si vende sia sotto forma di gel che crema, ma anche siero. Molto importante per la pelle in quanto permette di trattare queste imperfezioni e coprire le macchie. Bisogna usare la crema sbiancante viso quando sul viso cominciano a comparire delle macchie di colore scuro che differiscono di molto dal resto dell’incarnato.

Essendo una crema solitamente composta da ingredienti a base naturale, non ha particolari controindicazioni, ma soltanto benefici e vantaggi che apporta alla pelle del viso. La crema sbiancante viso è efficace in quanto blocca la disfunzione dei vari processi che portano alla produzione di melanina evitando, quindi, che compaiano e giungano le macchie.

Inoltre, ha il compito di correggere le macchie già presenti sul viso. In questo modo, si uniforma l’incarnato e il viso risulta essere molto luminoso e idratato. La funzione di questo prodotto è anche estetica, in quanto schiarisce e tende a sbiancare le macchine che sono esistenti sul viso e sulla pelle in modo da evitare che si creino maggiori danni.

La crema sbiancante viso ha anche una funzione preventiva in quanto previene il ristagno di liquidi dovuto alla melanina e, quindi, alla formazione delle macchie. Un prodotto del genere dona alla pelle il suo normale colorito e l’epidermide risulta liscia e luminosa.

Migliore crema sbiancante viso

Per chi ha problemi di macchie o eccessiva melanina, la crema sbiancante viso è il prodotto adatto da usare e comprare. Sulla piattaforma di Amazon sono diversi i prodotti che potete trovare approfittando di vari sconti e offerte. Se cliccate sulla foto potete visualizzare tutte le informazioni e promozioni relative a ogni singolo prodotto. Ecco una breve classifica con alcune di queste creme che sono tra le migliori e quelle maggiormente usate dagli utenti dell’e-commerce.

1)60 ml bio siero viso con acido ialuronico

Un siero per il collo, il viso e il decolleté arricchito da ingredienti che hanno proprietà efficaci e rigeneranti per la pelle. Ottimo sia per le rughe che le macchie. Si assorbe in maniera immediata e ha una azione rimpolpante. A base d’ingredienti naturali quali acido ialuronico, vitamina E, C, ma anche olio di jojoba e aloe vera che stimolano la produzione del collagene permettendo alla pelle di migliorare dall’interno. Combatte le macchie. La pelle è molto più luminosa e morbida. Potete usarlo sia da solo, ma anche con una crema antirughe per ottenere maggiori benefici. Un prodotto di Amazon’s Choice.

2)100 ml bio crema con bava di lumaca

Una crema a base di una serie di componenti quali acido glicolico, elastina, vitamine B1, B2, C, E, rosa damascena, betacarotene, collagene, olio di avocado e bava di lumaca, tutti essenziali nella rigenerazione della pelle per una azione antietà e antimacchie. Riduce gli arrossamenti, le macchie, idrata, diminuisce gli inestetismi cutanei e possono usarla anche gli uomini. Consigliata soprattutto a chi ha la pelle molto sensibile e adatta a tutte le età. Un prodotto di Amazon’s Choice.

3)Crema sbiancante, whitening cream

Una crema sbiancante per la pelle che idrata, schiarisce e rassoda. Ripristina l’elasticità della pelle, stimola il metabolismo della pelle, scarica l’eccesso di melanina che dà la formazione alle macchie. Dona una pelle liscia, idratata e luminosa. Delicata sulla pelle e a base di componenti che non irritano. Basta applicarla sulla pelle per poi massaggiare fino a completo assorbimento.

Oltre alla crema sbiancante viso, ecco il prodotto migliore per le rughe.