No green pass, attacchi all’app di verifica C19: “Verrà bloccata” I No green passs hanno deciso di attaccare all’app di verifica C19. Hanno deciso di fare tante segnalazioni per far bloccare l’applicazione.

Camilla Canepa, Asl 4: “Fiducia nel lavoro della Procura di Genova” La Procura di Genova ha chiesto un approfondimento sul comportamento dei sanitari che avevano dimesso Camilla Canepa all’ospedale di Lavagna.

Fratelli d’Italia, gaffe della deputata Augusta Montaruli: “Bud Spencer non era italiano” Gaffe della deputata di FDI Augusta Montaruli, che in diretta tv ha dichiarato che Bud Spencer non era italiano: imbarazzo in studio.

Nada Cella, la svolta dopo 25 anni: donna indagata per l’omicidio Dopo 25 anni dall’omicidio di Nada Cella, arriva finalmente una svolta. Una donna è stata indagata e il movente sarebbe quello passionale.

Vaccini, conferenza stampa di Speranza, Figliuolo e Locatelli: il punto sulla campagna italiana Al via la conferenza stampa di Speranza, Figliuolo e Locatelli per fare il punto sulla campagna vaccini in Italia.