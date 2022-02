Cosa visitare a Milano per San Valentino 2022

Il giorno più romantico dell’anno si avvicina, e a Milano sono tantissime le cose che si possono fare per festeggiare San Valentino 2022. A Milano non mancano gli eventi e le occasioni perfette per festeggiare la giornata più romantica dell’anno.

La frenetica città meneghina, infatti, offre tantissimi modi per trascorrere questo giorno all’insegna dell’amore nei migliori dei modi. Gli eventi e le mostre in giro per la città sono davvero tanti e c’è solo l’imbarazzo della scelta. Ma come districarsi tra le tante proposte scegliendo quella più in linea con i nostri gusti e le nostre esigenze di coppia?

San Valentino 2022 a Milano: cosa fare e cosa visitare in città per una romantica giornata di coppia

Grazie al sito San Valentino Milano sarà semplicissimo trovare la soluzione giusta per trascorrere una magnifica giornata degli innamorati.

Nel sito sono infatti presenti tante idee e suggerimenti su come trascorrere al meglio la festa degli innamorati. Non mancano le proposte dei migliori locali e ristoranti della città che offrono ricchi e prelibati cenoni in atmosfere calde e romantiche.

Il qualificato staff del portale è a disposizione telefonica di ogni utente H24 per fornire utili consigli e per prenotare l’evento ideale. Ecco quali sono gli eventi più importanti e belli per trascorre il 14 Febbraio 2022 a Milano.

Mostre d’arte a Milano per San Valentino 2022

Uno dei modi più romantici e coinvolgenti per trascorre la giornata di San Valentino insieme alla persona amate è sicuramente programmare un’attività da fare insieme.

Gli amanti dell’arte apprezzeranno sicuramente le proposte dei bellissimi musei di Milano.

In città nel mese di febbraio sono in programma diverse mostre e tanti musei aperti con nuove mostre.

Ecco di seguito alcune proposte imperdibili:

Museo Morando: Wonder Woman

Mudec: Piet Mondrian, dalla figurazione all’astrazione

Fabbrica del Vapore: Alice in Wonderland

Palazzo Reale: Realismo Magico

Leonardo 3: Il mondo di Leonardo

Hangar Bicocca: Maurizio Cattelan

Teatro alla Scala: Visita Guidata

Cimitero Monumentale: Visita Guidata

Cenacolo: Visita Guidata

Piccolo consiglio: se si ha intenzione di visitare più musei, è consigliato l’acquisto della MILANO CARD, che permette di accedere ai musei più importanti di Milano a un prezzo agevolato.

Terne di coppia a Milano per la festa degli innamorati

Milano è indubbiamente una città attiva sotto molti punti di vista, offre davvero tantissimo da fare, ma tra le sue infinite anime c’è anche quella della Milano romantica.

Esiste infatti un luogo unico nel suo genere sotto l’ombra dei grattacieli e tra le frenetiche vie del centro, un luogo dove si respira un’atmosfera assolutamente romantica: le terme di Milano.

Racchiuse fra le antiche mura spagnole, le terme di Milano sono uno dei luoghi preferiti di ogni coppia innamorata.

La struttura chiude a mezzanotte ed è possibile brindare al proprio amore con una buona flûte di prosecco, immersi nelle vasche di acqua bollente a cielo aperto, guardando le stelle.

Il ponte in ferro al Parco Sempione, per una passeggiata romantica

Fra le cose più belle da visitare a Milano per la romantica giornata di San Valentino non si può non menzionare una passeggiata con tanto di bacio finale nel parco più bello della città. Al centro del Parco Sempione, infatti, sorge un bellissimo ponte di ferro protetto da sirene. Il luogo perfetto per scambiarsi un dolce bacio tra innamorati o per una romantica dichiarazione d’amore.

Quadrilatero del Silenzio, un angolo di paradiso a Milano

Forse non tutti sanno che tra Corso Vittorio Emanuele e Corso Buenos Aires esiste un incrocio di strade nascosto dalla baraonda della frenesia cittadina: Via Cappuccini. In questa romantica stradina si possono ammirare eleganti fenicotteri e fantastiche ville d’altri tempi.

Tra le lussuose ville, spicca la fantastica Villa Necchi Campiglio, una dimora storica degli anni 30’ con un bellissimo giardino. La villa racchiude strepitosi capolavori d’arte. La residenza è talmente bella da essere inclusa tra i beni del FAI.

Galleria Vittorio Emanuele

Nel pieno centro di Milano sorge la passarella della Galleria Vittorio Emanuele che da sempre ha conquistato i cuori di tutti i suoi visitatori per la sua straordinaria bellezza. Fin dalla sua apertura è diventata subito uno dei luoghi più romantici di Milano.

Un bacio al tramonto, con tanto di vista sulla città dal tetto della Galleria, regala un’atmosfera unica e assolutamente romantica. L’ideale per scambiarsi dolci effusioni con la persona amata.

Per tutti i consigli e suggerimenti su come trascorrere una fantastica giornata degli innamorati, lo staff del sito: www.sanvalentinomilano.eu è a vostra completa disposizione 24/24 al numero telefonico: 0284571125.