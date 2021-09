Il rientro alla vita di tutti i giorni dopo le vacanze sarà più facile grazie a una buona dose di intrattenimento. La piattaforma streaming di Jeff Bezos amplia il suo catalogo, dando una varia scelta ai suoi clienti per cosa vedere su Prime Video da settembre 2021.

Preparate computer, smartphone o TV: inizia lo show!

Cosa vedere su Prime Video a settembre 2021

Dopo Netflix e Disney+ anche Prime Video annuncia importanti novità in arrivo all’inizio dell’autunno. Anche in questo caso saranno molte le uscite che andranno ad allargare l’offerta streaming: film e serie tv, originali e non, che terranno incollati agli schermi tutti gli utenti.

Serie tv originali

Dal 10 settembre è disponibile l’attesissima docu-serie PSG Città delle luci, 50 anni di leggenda.

Composta da quattro episodi, questa serie permette agli spettatori di dare uno sguardo inedito alla squadra francese di maggior successo. Lo stesso giorno verrà pubblicata anche Voltaire High, la storia di un liceo che dal 1963 che da completamente maschile apre le porte anche alle ragazze, che però sono soltanto 11.

Importanti novità in arrivo anche dall’Italia, con la serie tv Dinner Club, disponibile dal 24 settembre. Carlo Cracco porta in viaggio Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Valerio Mastandrea in un viaggio alla scoperta di alcune delle meraviglie culinarie italiane e delle tradizioni locali in luoghi spettacolari.

Torna il 24 settembre anche la quarta e ultima stagione della serie di grande successo Amazon Original Goliath. Billy Bob Thornton, alias l’avvocato Billy McBride, al seguito di Patty (Nina Arianda), ritorna alle sue radici di avvocato. Insieme cercheranno di smantellare uno dei più grandi “Golia” d’America: l’industria degli oppioidi.

Altre serie tv originali: LulaRich (10 settembre); Back to the Rafters (17 settembre); Savage X Fenty Show (24 settembre).

Film originali

La prima novità disponibile dal 3 settembre è l’attesissimo film Cenerentola. Non si tratta della solita favola, ma di una rivisitazione moderna in chiave musical: Cenerentola non sogna solo di sposare il principe, ma nutre anche ambizioni personali e desideri a cui non vuole rinunciare.

Per il genere thriller-ossessioni Prime Video propone The Voyeurs. Dopo essersi trasferita nel centro di Montreal una giovane coppia si interessa sempre di più agli eccentrici vicini, sviluppando da una semplice curiosità una vera e propria ossessione malsana. Sulla piattaforma dal 10 settembre.

In arrivo il 20 settembre il film Il Giudizio, storia di un padre e un figlio adolescente continuamente in attrito, con litigi e profonde incomprensioni che segnano quotidianamente il loro rapporto. A complicare ulteriormente il legame fra i due c’è il nonno Ettore, detenuto in carcere, mentre le donne di casa cercano di tenere unita la famiglia.

Altri film originali: Everybody’s Talking About Jamie e Le Bal des Folles (17 settembre); Birds of Paradise (24 settembre).

Uscite non originali

Come sempre il catalogo va ad arricchirsi anche di film e serie tv non originali. Dopo un tuffo nel passato grazie al ritorno di The O.C. nel mese di agosto, continua il viaggio indietro nel tempo anche a settembre con tutte le stagioni di E.R. – Medici in prima linea e Grease, dal 1 settembre. In arrivo anche le nuove stagioni di Fear the Walking Dead e Grey’s Anatomy, rispettivamente il 5 e il 6 settembre. Sul fronte supereroi Prime aggiunge alla sua offerta tutta la saga di Batman e The Amazing Spider-Man 2; mentre per il cinema italiano ritornano Viaggi di nozze; Bianco Rosso e Verdone e Puerto Escondido. Molte altre commedie, drammi, documentari e serie tv vi aspettano: non resta che scegliere da dove iniziare!