A ridosso dell’estate tutti sognano un colorito bronzeo naturale. La responsabile della nostra tintarella, ma non solo, è la melanina. Il rapporto tra questa e la pelle è senz’altro il più conosciuto, ma dai melanociti dipendono anche il colore dei capelli e degli occhi.

Per tutte le varie necessità, vediamo quali sono gli alimenti che si possono mangiare per produrre più melanina.

Cos’è la melanina e a cosa serve

Innanzitutto, la melanina è l’insieme di tutti i pigmenti della pelle e protegge il nostro DNA dall’effetto nocivo dei raggi UV del sole, funzionando come un filtro naturale. Non solo, aiuta a prevenire l’invecchiamento cutaneo, contrasta il processo degenerativo provocato dall’esposizione solare e neutralizza la produzione di radicali liberi.

La produzione di melanina è determinata geneticamente: chi ha la carnagione scura (e solitamente anche occhi e capelli scuri) produce più melanina rispetto a chi ha una cute chiara, che tendenzialmente si arrossa al sole senza abbronzarsi più di tanto. L’esposizione solare, però, è uno stimolo importante per le cellule della nostra pelle alla produzione della melanina, che avviene grazie ai melanociti.

Cosa mangiare per produrre più melanina

In caso di carenza di melanina possiamo stimolarne la produzione e preparare meglio la pelle al sole scegliendo determinati alimenti. La formazione di questo pigmento dipende dalla tirosina, un amminoacido prodotto dall’organismo a partire dalla fenilalanina. Quest’ultimo è un amminoacido essenziale che il nostro corpo non è in grado di produrre da solo ma che va assunto attraverso il cibo: per una bella tintarella è necessario quindi fare scorta di questi due amminoacidi. Ma non solo: il betacarotene e la vitamina A proteggono la pelle dai radicali liberi; gli omega 3, oltre ad evitare gli eritemi solari, mantengono la pelle sempre tonica ed elastica; la vitamina C aiuta a riattivare il collagene e a curare la pelle dai danni provocati dal sole. Vediamo dunque quali cibi contengono gli ingredienti giusti per un’abbronzatura bella e duratura.

Frutta e frutta secca

Per aumentare la produzione di melanina non devono mai mancare melone, albicocche, mirtilli, uva nera, prugne, ciliegie e cocomero, ricche di vitamine essenziali. La frutta secca, come noci o mandorle, è una straordinaria fonte di rame, che aiuta a produrre più melanina.

Verdura

Le verdure migliori sono il radicchio, la cicoria, le carote, il sedano, i peperoni e i pomodori che contengono una grande quantità di carotenoidi e sono efficaci per prevenire le scottature.

Pesce, carne e legumi

Il pesce è senz’altro la miglior fonte di omega 3, ed insieme agli altri cibi proteici quali carne, legumi e alimenti integrali fornisce una grande quantità di fenilalanina.

Soia e formaggi

Contengono la tirosina, essenziale per il processo di produzione della melanina. Anche il riso e il mais sono valide fonti per questo amminoacido.

Uova e avocado

Le uova forniscono sia fenilalanina che tirosina, mentre l’avocado è ricco di vitamina E ed acidi grassi che sono essenziali per proteggere la cute dai danni solari.

