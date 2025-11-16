Corso di Ricostruzione Unghie con Attestato a Aversa – Diventa Esperto nel Settore!

Nel mondo della bellezza, la cura delle unghie sta guadagnando sempre più attenzione. Per apprendere le tecniche più moderne e diventare esperti nella ricostruzione delle unghie, è disponibile un corso di tre giorni ad Aversa. Guidato da un’insegnante esperta, questo percorso formativo è progettato per fornire competenze pratiche e teoriche necessarie per intraprendere una carriera nel settore della nail art.

Il programma del corso

Il corso è strutturato in un formato full immersion, della durata complessiva di 21 ore, distribuite su tre giornate.

Ogni lezione è concepita per fornire una comprensione approfondita delle tecniche di ricostruzione e decorazione delle unghie, permettendo agli studenti di apprendere in modo pratico e interattivo.

Contenuti del corso

Durante il corso, gli allievi esploreranno vari moduli che coprono argomenti essenziali, tra cui la preparazione delle unghie, l’applicazione di gel e acrilico, nonché le più recenti tendenze nella nail art. Ogni partecipante avrà accesso a un kit professionale completo, contenente tutti gli strumenti necessari per esercitarsi durante le lezioni e per avviare la propria attività una volta conseguito l’attestato.

Opportunità professionali

Al termine del percorso formativo, gli studenti saranno pronti a intraprendere diverse carriere nel settore della bellezza. Avranno la possibilità di aprire un proprio centro estetico, lavorare come dipendenti in saloni già avviati o operare come freelance. Le competenze acquisite permetteranno di affrontare il mercato del lavoro con sicurezza, grazie a una preparazione approfondita e pratica.

Requisiti di accesso

Una delle caratteristiche distintive di questo corso è che non sono richiesti titoli di studio specifici né esperienze pregresse nel campo della ricostruzione unghie.

Questo lo rende accessibile a chiunque abbia la passione per la bellezza e la volontà di apprendere. L’unico requisito è la motivazione a mettersi in gioco e a dedicare tempo e impegno al proprio sviluppo professionale.

Dettagli organizzativi

Il corso si terrà presso la sede di Aversa, con un numero massimo di 8 partecipanti per garantire un’attenzione personalizzata a ciascuno. Le iscrizioni sono aperte fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti e la possibilità di rateizzazione mensile rende il corso accessibile anche a chi ha esigenze economiche particolari.

Per chi desidera trasformare la propria passione per la bellezza in una carriera gratificante nel mondo della nail art, questa è un’opportunità unica di formazione. È possibile iscriversi e iniziare il proprio viaggio verso una nuova professione.