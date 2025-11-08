Condividi su Facebook

Corso di Fashion Stylist all’IED di Roma: Formazione Professionale e Opportunità di Carriera

Il Corso di Fashion Stylist presso l'IED di Roma ti offre una formazione completa per diventare un professionista nel settore della moda e della comunicazione visiva. Sviluppa le tue competenze creative e tecniche, imparando a curare l'immagine e lo stile per eventi, servizi fotografici e campagne pubblicitarie, preparandoti ad affrontare le sfide di un settore in continua evoluzione.

Per gli appassionati di moda e comunicazione visiva, il corso di fashion stylist presso l’IED di Roma rappresenta un’opportunità unica per sviluppare competenze e avviare una carriera nel settore. Questo programma accademico, della durata di tre anni, fornisce una solida formazione teorica e pratica, integrando conoscenze storiche con tecniche innovative.

Struttura del corso

Il percorso formativo si articola in tre anni, durante i quali gli studenti acquisiranno 180 crediti CFA/ECTS.

Il primo anno è dedicato all’introduzione ai principi fondamentali dello styling e dell’editoria di moda. Gli studenti parteciperanno a laboratori pratici e progetti che stimoleranno la creatività e il pensiero critico.

Prime basi teoriche e pratiche

Durante il primo anno, il focus è sulla comprensione dei diversi stili e delle linee editoriali. Le esercitazioni pratiche permetteranno di affinare le abilità visive, preparando il terreno per un approccio interdisciplinare alla progettazione stilistica e visiva.

Specializzazioni e opportunità

Nel secondo anno, gli studenti possono scegliere una specializzazione tra Fashion Stylist e Fashion Editor. La prima si concentra su vari aspetti dello styling, come quello commerciale, per celebrity e visual merchandising, mentre la seconda esplora il mondo dell’editoria e della produzione video, seguendo ogni fase dalla creazione del moodboard fino all’editing finale.

Collaborazioni professionali

In entrambe le specializzazioni, gli studenti sono incoraggiati a collaborare con professionisti del settore, partecipare a progetti collettivi e sperimentare con linguaggi visivi innovativi.

Queste esperienze pratiche sono fondamentali per prepararsi a un mercato del lavoro in continua evoluzione.

Progetti avanzati e tesi finale

Il terzo anno è dedicato alla realizzazione di progetti complessi che riflettono la maturità professionale raggiunta dagli studenti. Gli aspiranti fashion stylist si concentreranno su shooting avanzati e progetti di visual merchandising, mentre i fashion editor esploreranno tematiche legate alle attuali subculture e alla moda contemporanea.

La tesi finale, sia individuale che in collaborazione con aziende, rappresenta la sintesi di tutto il percorso e può spaziare dalla creazione di magazine all’elaborazione di progetti di ricerca.

Ogni progetto diventa un’occasione per esprimere talento e dimostrare capacità di analisi e progettazione.

L’IED di Roma offre un ambiente stimolante e creativo, dove gli studenti possono interagire con esperti del settore e partecipare a eventi significativi. Questa esperienza formativa non solo consente di sviluppare competenze tecniche, ma anche di costruire una rete di contatti fondamentale per il futuro professionale.

Scritto da Francesca Neri
