Corso di Fashion 3D: Trasforma la Tua Idea in Creazione Digitale

Nel mondo della moda contemporanea, la tecnologia gioca un ruolo fondamentale nel plasmare nuove forme di espressione creativa. Il corso di 3D Fashion si propone di accompagnare i partecipanti in questo viaggio, fornendo le competenze necessarie per realizzare collezioni di moda virtuali. Attraverso un percorso formativo ben strutturato, si avrà l’opportunità di approfondire l’intero processo che va dalla creazione del modello alla realizzazione del render finale.

Struttura del corso

Il corso è suddiviso in due parti principali, ciascuna dedicata a software specifici, CLO3D e Blender, strumenti fondamentali per chi desidera lavorare nel campo del fashion design digitale. Questi programmi sono oggi sempre più richiesti nel mercato professionale e il loro utilizzo permetterà di sviluppare progetti di alta qualità.

Fase uno: modellazione con CLO3D

La prima parte del corso si concentra su CLO3D, un software potente per la creazione di outfit 3D.

In questa fase, si inizierà a modellare capi di abbigliamento partendo da modelli standard, per poi personalizzarli secondo il proprio gusto. Sarà possibile sperimentare con tessuti, accessori e avatar, rendendo ogni creazione unica. Durante il corso, si apprenderà anche ad utilizzare funzionalità avanzate come l’applicazione di grafiche sui materiali e l’animazione dei capi, per dare vita a dettagli realistici e coinvolgenti.

Fase due: realizzazione con Blender

La seconda parte del corso si dedica all’uso di Blender, un software versatile che consente di costruire ambientazioni e potenziare il realismo visivo dei progetti.

In questa fase, si apprenderanno tecniche per la creazione di materiali complessi, inclusi tessuti e superfici organiche come pelli e capelli. L’obiettivo è integrare tutti gli elementi in una scena coesa e suggestiva. Dopo una lezione specifica sul digital styling e sull’individuazione della direzione artistica, si lavorerà alla composizione finale del progetto.

Creazione del render finale

Il culmine del corso è rappresentato dalla presentazione finale del progetto di Digital Fashion. Qui si avrà l’occasione di mostrare tutto ciò che si è imparato, creando un render ad alta qualità in cui outfit, avatar e ambientazione si intrecciano in armonia.

Questo elaborato sarà una testimonianza dell’abilità nel tradurre la visione creativa in un linguaggio visivo convincente.

A chi è rivolto il corso

Il corso si rivolge a designer di moda, studenti e neolaureati in Fashion Design che desiderano acquisire competenze pratiche nel campo della modellazione 3D e della visualizzazione digitale. È fondamentale avere una conoscenza di base dei software grafici come Photoshop e Illustrator, oltre a competenze di disegno tecnico e modellistica, per poter trarre il massimo vantaggio da questa esperienza formativa.

Attraverso questo corso, non solo si imparerà a utilizzare gli strumenti digitali più attuali, ma si svilupperà anche la capacità di realizzare collezioni virtuali dall’estetica sorprendente e altamente realistica, pronte per essere presentate al mondo della moda.