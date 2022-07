Corre tra le fiamme per salvare i figli, una mamma muore in Argentina dopo aver cercato di mettere in salvo i suoi Alan, di 5 anni, e Benjamin di 2 anni. La 35enne Monica Gallardo si era già messa in salvo con il maggiore quando è scoppiato un incendio nella sua casa di Comodoro Rivadavia ma è tornata nell’inferno perché aveva capito che i due figli più piccoli non erano riusciti a fuggire.

Monica corre tra le fiamme per salvare i figli

E il gesto disperato quello della donna l’ha portata, come spiegano i media, a rimanere intrappolata all’interno con i piccoli quando le fiamme avevano ormai già preso il sopravvento. A quel punto, secondo il racconto di chi ha fatto lo straziante ritrovamento dei corpi, Monica si è nascosta sotto il letto stringendo a sé i suoi bambini e con il cane di casa: sono morti tutti probabilmente soffocati dalle esalazioni prima che carbonizzati dal fuoco.

Il disperato abbraccio finale prima di morire

Ha raccontato un vigile del fuoco nel descrivere la straziante scena: “Ha abbracciato i più piccoli sotto un letto e quella scena straziante è stata quella che hanno trovato i colleghi quando sono entrati dopo aver spento l’incendio. L’animale domestico di famiglia, un barboncino, era in mezzo a loro”. Il figlio maggiore, Kevin, è stato affidato al padre per il quale è partita una raccolta fondi sui social.