Consigli per un bagno elegante

È il momento di dedicarsi all’arredo della casa e mai altra cosa è stata più difficile. La scelta dello stile da adottare non è facile perché spesso non si hanno le idee chiare su cosa si voglia davvero. Le ultime tendenze mostrano come la combinazione di più stili possa coesistere e caratterizzare gli ambienti ma attenzione a non esagerare e a creare caos.

L’arredo bagno è sempre stato pensato come qualcosa di molto funzionale e pratico. Difatti. ricordando il bagno dei nostri nonni, tornano in mente esempi di ambienti minimalisti, costituiti semplicemente dai sanitari indispensabili, quali il wc, il bidet e la doccia o la vasca, nella maggior parte dei casi. Andando a ritroso, prima che il bianco latte divenisse il colore predominante, non era raro trovare bagni dai sanitari color pastello, quali rosa e verde che risultavano in pendant con le mattonelle al muro. Moda di altri tempi, si sa. Lo scopo principale dell’ambiente bagno era quello dell’utilizzo, non veniva di certo pensato per essere decorato o abbellito con elementi e decorazioni varie. Di fatto restava uno spazio scarno, di facile fruibilità e pulizia.

Nel corso degli anni l’evoluzione dell’arredamento ha coinvolto anche lo spazio bagno rendendolo non soltanto luogo intimo e funzionale ma anche bello da vedere e piacevole da vivere. L’attenzione alla realizzazione di un bagno si è soffermata sulla cura dei dettagli, sulla scelta degli accessori decorativi, del colore e della forma. Al giorno d’oggi ogni bagno ha la sua forma perché i sanitari vengono pensati anche come elementi di design, a completamento di ambienti che rispecchiano la personalità di chi li abita. Non più luoghi distanti ma veri e propri riflessi di carattere.

Il bagno è diventato un luogo da vivere a tutto tondo e, quando pensiamo all’arredo, non ci fermiamo più ai singoli sanitari.

Per esempio, scegliere il pulsante per lo scarico non è più immediato, in quanto da semplice oggetto quasi invisibile è diventato un elemento imponente nel bagno. Grandi aziende come il brand Geberit producono placche per cassette a due tasti, rotondi o rettangolari, dai colori e dal materiale duraturo e originale, come il color fumè. Un suggerimento da tenere sempre a mente è quello di scegliere i sanitari delle marche migliori in commercio. Il bagno è infatti un ambiente che viene utilizzato quotidianamente, dunque optare per prodotti di ottima qualità è una garanzia per la durata. Da non sottovalutare la scelta dello scarico nè di tutti quegli altri componenti necessari per la creazione di un ambiente bagno.

L’evoluzione della tipologia dei bagni consente ad oggi di avere un bagno ridefinito in maniera elegante.

Superando la schematicità dei bagni dei nostri nonni, possiamo optare per bagni sofisticati innanzitutto scegliendo sanitari dalla forma più arrotondata e sospesi. La sospensione è infatti una risposta moderna che riduce lo spazio utilizzato e permette una più profonda pulizia, conferisce all’ambiente un’atmosfera morbida ed accogliente.

Giocare con i colori è anche valido: scegliere colori neutri, poco invasivi, che non disturbano ma rilassano, magari spezzando con una parete dalla tonalità leggermente più scura.

La decorazione dell’ambiente non richiede troppi accessori: basta che quelli giusti siano in sintonia tra loro, in ordine e dello stesso stile. Per esempio, piccoli quadretti che richiamano i colori prescelti ma anche vasetti di piante grasse che non richiedono troppe attenzioni e candele profumate da accendere all’occorrenza. Un bagno elegante è fatto di piccoli dettagli che non vanno trascurati e che mescolano la bellezza alla funzionalità.