Congresso STEM Women 2025: Promuovere l’Inclusione Femminile nel Settore Scientifico e Tecnologico

Il 15 ottobre, Milano ha fatto da cornice all’ultima fase del STEM Women Congress 2025, un evento che ha trasformato il prestigioso Palazzo Castiglioni in un vivace centro di idee, testimonianze e dialogo intergenerazionale. Questa manifestazione è stata il culmine di un percorso iniziato un anno fa, che ha attraversato diverse città italiane, per affrontare la questione dell’inclusione femminile nei campi scientifici e tecnologici.

Il congresso ha riunito diverse realtà, donne ispiratrici e giovani che aspirano a diventare protagoniste in ambiti tradizionalmente dominati dagli uomini.

La giornata è stata caratterizzata da interventi motivazionali, workshop e dibattiti, tutti orientati a mettere in luce le storie delle future makers e a promuovere un ambiente più inclusivo.

Un viaggio attraverso le esperienze

Durante l’evento, numerose relatrici hanno avuto l’opportunità di condividere le loro esperienze personali e professionali, creando un’atmosfera di empowerment e supporto reciproco. Le donne che operano in ambito scientifico e tecnologico hanno evidenziato come le loro storie siano fondamentali per ispirare le nuove generazioni.

Storie di successo

Tra le testimonianze più toccanti, quella di una giovane ingegnera che ha raccontato il suo percorso in un settore prevalentemente maschile. Ha sottolineato l’importanza di avere dei modelli femminili, capaci di dimostrare che anche le donne possono eccellere in ingegneria e tecnologia. La sua storia ha fatto eco in molte altre, rafforzando l’idea che il cambiamento è possibile e necessario.

Workshop e networking

Oltre alle testimonianze, il congresso ha offerto workshop pratici dove le partecipanti hanno potuto acquisire competenze specifiche.

Queste sessioni hanno coperto vari argomenti, dal coding alla gestione dei progetti, fornendo strumenti utili per affrontare le sfide del mondo del lavoro moderno.

Costruire reti di supporto

Il networking è stato un elemento chiave della giornata. Le partecipanti hanno avuto l’opportunità di connettersi con professioniste affermate, creando relazioni che possono trasformarsi in future collaborazioni. Questo scambio di idee e contatti è essenziale per costruire una comunità forte e solidale che sostenga l’uguaglianza di genere nei settori STEM.

Prospettive future

Il STEM Women Congress 2025 si è rivelato non solo un evento celebrativo, ma anche un importante passo verso un futuro più equo e inclusivo. I temi trattati e le storie condivise hanno fatto emergere la necessità di continuare a lavorare per garantire che sempre più donne possano accedere e prosperare nel mondo della scienza e della tecnologia.

L’evento ha rappresentato un momento di riflessione e speranza, sottolineando l’importanza del supporto reciproco e della diversità come elementi fondamentali per il progresso. Il viaggio verso un futuro in cui le donne occupano posizioni di rilievo nelle STEM è solo all’inizio, ma manifestazioni come questa sono fondamentali per alimentare il cambiamento.