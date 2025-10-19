Congresso STEM 2025: Donne nel Futuro della Scienza e della Tecnologia

Milano ha ospitato il Congresso STEM 2025, un evento fondamentale per la promozione delle donne nelle scienze, nella tecnologia, nell'ingegneria e nella matematica.

Il 15 ottobre, Milano ha fatto da cornice all’evento conclusivo del STEM Women Congress 2025, trasformando il prestigioso Palazzo Castiglioni in un vivace centro di scambio culturale, dove idee e testimonianze hanno preso vita. Questo congresso rappresenta un’importante tappa finale di un percorso iniziato un anno fa, chiamato Step by STEM, che ha attraversato diverse città italiane per sensibilizzare sull’importanza dell’inclusione femminile nei settori scientifici e tecnologici.

Un viaggio attraverso l’innovazione e l’inclusione

L’incontro ha riunito una varietà di partecipanti, tra cui studentesse, professioniste e relatrici di spicco, creando un ambiente stimolante per il dialogo intergenerazionale. L’obiettivo principale del congresso è stato quello di offrire uno spazio per discutere le sfide e le opportunità che le donne si trovano ad affrontare nel mondo STEM, un settore tradizionalmente dominato dagli uomini.

Testimonianze ispiratrici

Durante la giornata, molte relatrici hanno condiviso le loro storie personali e professionali, evidenziando come l’impegno e la passione possano portare a risultati straordinari.

Tra queste, una giovane ingegnera ha raccontato del suo percorso nel design di software, sottolineando l’importanza di avere modelli femminili da seguire. Anche le esperienze di donne che operano in ambiti di ricerca scientifica hanno catturato l’attenzione del pubblico, mostrando come il talento femminile possa contribuire a innovazioni significative.

Il ruolo educativo e formativo delle donne nella scienza

Il congresso ha posto l’accento anche sull’importanza dell’istruzione e della formazione per le giovani donne interessate a intraprendere carriere nelle scienze e nelle tecnologie.

Sono stati organizzati workshop pratici e sessioni di mentoring, dove le partecipanti hanno potuto interagire con esperte del settore, ricevendo consigli e orientamenti preziosi per il loro futuro professionale.

Strategie per l’inclusione

Un altro aspetto centrale del congresso è stato la discussione di strategie concrete per aumentare la partecipazione femminile nei settori STEM. Sono stati presentati progetti volti a incoraggiare le ragazze a scegliere percorsi di studio scientifici e tecnologici, come programmi di tutoraggio e iniziative scolastiche.

La collaborazione tra istituzioni educative e aziende è stata identificata come un elemento chiave per creare un ecosistema favorevole all’inclusione.

Questo evento ha rappresentato non solo un momento di celebrazione, ma anche un’opportunità per riflettere sulle sfide future. Il cammino verso una maggiore equità di genere nei settori STEM è ancora lungo, ma il congresso ha dimostrato che il cambiamento è possibile e che le donne sono pronte a fare la loro parte. Alla chiusura della giornata, le partecipanti hanno espresso un rinnovato senso di determinazione e speranza, pronte a diventare le protagoniste del futuro che desiderano vedere.