Comprendere il Ruolo dell’Industria Dentale nell’Inquinamento da Plastica

Il problema della plastica è diventato un’urgente crisi ambientale. Ogni singolo oggetto di plastica mai prodotto è ancora presente sulla Terra. Dalle enormi isole di rifiuti nel Pacifico fino alla contaminazione da microplastiche nel corpo umano, la questione della plastica richiede un intervento collettivo da parte di tutti i settori, incluso quello della sanità.

Secondo uno studio condotto dall’Università di Sheffield nel Regno Unito, il settore sanitario è responsabile del 53% della plastica prodotta annualmente nel paese.

Un contributo significativo proviene anche dall’industria dentistica. Il Journal of Dentistry riporta che mediamente un dentista utilizza 21 articoli di plastica monouso per ogni paziente.

Le fonti di inquinamento nel settore dentistico

Oltre alla plastica, anche le otturazioni in amalgama rappresentano una minaccia ambientale nell’odontoiatria. Sebbene oggi siano meno comuni, queste possono contenere metalli pesanti che, se non smaltiti in modo corretto, possono contaminare l’ambiente. Esistono fortunatamente sistemi di filtraggio per le acque reflue dentali in grado di catturare tali particelle nocive.

Come sottolinea il dottor Joe Kravitz, dentista cosmetico di Rockville, MD, “Dispositivi come i separatori di amalgama sono cruciali per evitare che il mercurio e altri metalli pesanti presenti nell’amalgama dentale entrino nei sistemi fognari, riducendo così il rischio di inquinamento ambientale”.

Pratiche di smaltimento responsabile

Oltre alla corretta gestione dei rifiuti, gli studi dentistici possono adottare misure per ridurre il loro impatto ambientale. Secondo il dottor Salvator La Mastra, dentista cosmetico di Dallas, è fondamentale riciclare tutti i materiali cartacei e utilizzare solo la quantità necessaria di materiale per ciascuna procedura.

Tuttavia, la misura più significativa per gestire i rifiuti è l’adozione di tecnologie di dentistry digitale, come la scansione AI e le radiografie digitali. Queste tecnologie riducono notevolmente i rifiuti generati dalle tradizionali radiografie su pellicola e dalle impronte goopy.

Innovazioni tecnologiche in odontoiatria

Le tecnologie di stampa 3D e in-house hanno rivoluzionato i flussi di lavoro dentali. Il dottor Robert Klaich, dentista cosmetico di Cranberry Township, PA, evidenzia che grazie alla possibilità di progettare e realizzare restauri come corone e ponti direttamente in studio, i dentisti possono completare trattamenti complessi in una sola visita.

Questo approccio elimina la necessità di restauri temporanei e la coordinazione con laboratori esterni.

Maggiore precisione con la digitalizzazione

Alcune di queste innovazioni risultano più precise rispetto ai metodi tradizionali. Secondo il dottor Hamid Atabakhsh, parodontologo a The Woodlands, TX, gli scanner digitali sono fondamentali in odontoiatria. Offrono una precisione superiore rispetto alle impronte convenzionali e riducono i rifiuti, evitando il trasporto di materiali tra laboratorio e studio.

Verso una maggiore sostenibilità

Il problema della plastica si estende oltre i semplici ambiti, come quello dentistico. Secondo il dottor Joseph Field, dentista cosmetico di Los Altos, California, “Attualmente, gli spazzolini di plastica sono la norma per vari motivi, inclusi i costi legati ai materiali. Per rendere questi prodotti accessibili, spesso si opta per materiali più economici come la plastica, invece dell’alluminio”. Ogni anno, l’American Dental Association (ADA) stima che negli Stati Uniti vengano gettati quasi un miliardo di spazzolini di plastica.

Soluzioni ecologiche nel mercato degli spazzolini

Per contrastare la crescente tendenza al consumismo, il CEO di SURI Sustainable Toothbrush, Gyve Safavi, sottolinea come la cultura attuale abbia portato alla creazione di prodotti progettati per essere usa e getta. In risposta a questa problematica, SURI ha sviluppato uno spazzolino realizzato con biopolimeri vegetali a base di amido di mais, che presenta vantaggi ambientali significativi. Safavi afferma: “Le piante assorbono anidride carbonica mentre crescono e il materiale riduce la nostra dipendenza dai combustibili fossili”.

Verso un futuro più ecologico

Il dottor Kravitz prevede che l’odontoiatria sostenibile continuerà a progredire grazie a materiali biodegradabili e all’integrazione delle tecnologie digitali. Esistono già prodotti come le strisce sbiancanti dissolvibili che utilizzano gelatina per ridurre i rifiuti, offrendo un’alternativa sostenibile senza compromettere l’efficacia. Il dottor Field suggerisce che prodotti come Pooof! di Bill Dorfman forniscano risultati di sbiancamento senza generare rifiuti aggiuntivi.

Il settore dentistico affronta una sfida significativa nella lotta contro l’inquinamento da plastica. Tuttavia, le innovazioni e il cambiamento verso pratiche sostenibili offrono un futuro promettente per un’odontoiatria più responsabile. L’adozione di queste nuove tecnologie e materiali potrebbe rivelarsi fondamentale per ridurre drasticamente l’impatto ambientale.