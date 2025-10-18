Comprendere gli effetti collaterali dei farmaci GLP-1 per la gestione del peso

I farmaci GLP-1 (glucagon-like peptide-1) hanno acquisito riconoscimento come soluzioni trasformative per le persone che desiderano gestire il proprio peso e migliorare le abitudini alimentari. Tuttavia, come per qualsiasi trattamento farmacologico, presentano delle sfide. Molti pazienti che intraprendono questo percorso possono incontrare vari effetti collaterali, in particolare durante le fasi iniziali della terapia.

Secondo il Dr. Elizabeth Kazarian, medico di famiglia ad Arlington, VA, i pazienti spesso sperimentano effetti collaterali previsti all’inizio della terapia con GLP-1, come il semaglutide o il liraglutide.

Questi effetti, sebbene scomodi, tendono a essere gestibili con il giusto supporto medico e le opportune modifiche nel regime terapeutico.

Effetti collaterali comuni dei GLP-1

Uno dei principali problemi segnalati dai pazienti è rappresentato da disturbi digestivi, particolarmente nei primi giorni di assunzione, quando l’organismo deve adattarsi al nuovo farmaco. Il Dr. Rekha Kumar, endocrinologo di New York, sottolinea che per la maggior parte delle persone, tali disturbi sono temporanei e tendono a migliorare rapidamente grazie a un approccio graduale alla dose e a un supporto clinico adeguato.

Gestione della nausea e dei problemi gastrointestinali

È importante notare che la nausea è uno degli effetti collaterali più comuni all’inizio del trattamento. Il Dr. Kazarian consiglia ai pazienti di consumare porzioni più piccole e di evitare cibi grassi o ricchi. Inoltre, è utile aumentare la dose del farmaco lentamente. Se la nausea persiste, è consigliabile optare per alimenti semplici e nutrienti, distribuendo i pasti durante la giornata.

La costipazione è un altro effetto collaterale frequentemente riscontrato, mentre alcuni pazienti possono manifestare diarrea.

Per affrontare la costipazione, è cruciale mantenere un’adeguata idratazione e consumare una quantità sufficiente di fibra, che dovrebbe aggirarsi tra i 25 e i 30 grammi al giorno, attraverso frutta, verdura e cereali integrali. Inoltre, una leggera attività fisica, come una passeggiata, può favorire la digestione. Se necessario, si può anche considerare un rimedio da banco delicato. D’altra parte, in caso di diarrea, è opportuno seguire una dieta blanda ed evitare caffeina o cibi piccanti.

Strategie alimentari e idratazione

Quando si utilizza un trattamento a base di GLP-1, è fondamentale prestare attenzione non solo a cosa si mangia, ma anche a come si mangia. Il Dr. Kumar evidenzia che la scelta di alimenti non elaborati e l’adozione di porzioni moderate, insieme a una masticazione lenta, possono influenzare notevolmente il benessere generale, specialmente nei primi periodi di trattamento.

Ruolo delle proteine e dell’idratazione

Le proteine meritano particolare attenzione, poiché contribuiscono a mantenere stabile il livello di energia, preservano il tono muscolare e aiutano a sentirsi sazi senza causare disagio. Tuttavia, il Dr. Kumar avverte che non è necessario seguire le raccomandazioni eccessive di assunzione di proteine frequentemente promosse da influencer nel campo del benessere. È altrettanto importante includere una buona dose di fibra proveniente da frutta e verdura ed essere sempre ben idratati. Questi elementi sono fondamentali per una sana funzionalità metabolica, indipendentemente dall’uso di GLP-1.