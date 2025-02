Perché abbiamo le occhiaie?

Le occhiaie sono un problema estetico comune che può colpire chiunque, indipendentemente dall’età. Possono essere causate da diversi fattori, tra cui la genetica, la stanchezza, la disidratazione, l’invecchiamento e una cattiva circolazione sanguigna. Comprendere la causa delle occhiaie è fondamentale non solo per affrontarle con il trucco, ma anche per adottare uno stile di vita sano e scegliere i trattamenti giusti. Ad esempio, una dieta equilibrata e un’adeguata idratazione possono contribuire a migliorare l’aspetto della pelle e ridurre il gonfiore.

Preparazione della pelle: il primo passo

Prima di applicare il trucco, è essenziale preparare la pelle. Iniziate con un’ottima idratazione: utilizzate una crema specifica per il contorno occhi che contenga ingredienti come la caffeina o l’acido ialuronico, noti per le loro proprietà decongestionanti e idratanti. Successivamente, applicate un primer per il contorno occhi, che aiuterà a migliorare la tenuta del correttore e a prevenire che si depositi nelle pieghe della pelle. Questa preparazione è fondamentale per garantire un make-up duraturo e impeccabile.

La scelta del correttore giusto

La scelta del correttore è cruciale per coprire efficacemente le occhiaie. È importante identificare il colore del correttore in base alla tonalità delle occhiaie: per occhiaie bluastre o violacee, optate per un correttore con sottotono pesca o aranciato; per occhiaie marroni o giallastre, un correttore giallo o beige sarà più adatto. La texture del prodotto è altrettanto importante: chi ha la pelle secca dovrebbe preferire formule cremose e idratanti, mentre chi ha la pelle grassa dovrebbe optare per prodotti opachi a lunga tenuta. Ricordate che le occhiaie più evidenti richiedono correttori ad alta coprenza, mentre per quelle più leggere basta un prodotto a media coprenza.

Applicazione del trucco: la tecnica perfetta

Dopo aver preparato la pelle, passate all’applicazione del correttore. Utilizzate una piccola quantità di prodotto e picchiettate delicatamente con le dita o con un pennello specifico per sfumarlo bene. Successivamente, applicate un correttore illuminante nella stessa tonalità della pelle o leggermente più chiara per uniformare e illuminare la zona. La tecnica classica prevede di disegnare un triangolo rovesciato sotto l’occhio, estendendosi fino alla parte superiore dello zigomo. Sfumate con una spugnetta o un pennello, sempre picchiettando per non spostare il prodotto. Infine, fissate il trucco con una cipria trasparente, prestando attenzione a non esagerare per non appesantire il look.