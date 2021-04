Come migliorare la reputazione online con un consulente d’immagine

In un’epoca in cui il primo strumento di validazione è il web, la reputazione online è diventata più importante del biglietto da visita. Ecco perché è importante rivolgersi a professionisti che possano mette a disposizione le proprie competenze al servizio del miglioramento della web reputation.

L’importanza della reputazione online

La reputazione online potrebbe essere definita, parafrasando una nota citazione, come “quello che dicono il web e i Social Media quando non siete nella stanza” e, in un mondo in cui gli utenti trascorrono la gran parte della propria giornata connessi (sia per lavoro, sia per svago) è quanto mai rilevante.

La reputazione online di una persona o di un’azienda è costituita non solo dal proprio sito internet, dagli articoli che potrebbero essere stati scritti su di essi ma anche delle immagini e dei post che sono condivisi sui Social Media. Se per i brand le piattaforme possono essere le più disparate (purché in target con le necessità dei propri clienti), per i liberi professionisti LinkedIn è, senza dubbio, una fonte molto rilevante di informazioni.

Reputazione online e consulenza d’immagine

Quando si desidera migliorare la propria reputazione online è preferibile evitare le “soluzioni fai da te” che porterebbero a commettere errori o replicare, in maniera pedissequa e poco creativa, quanto fatto da altri brand o professionisti. Al contrario è preferibile affidarsi nelle mani di chi si occupa di questa attività: il consulente d’immagine è la figura più adatta a svolgere questo ruolo alla luce delle sue competenze tecniche (analisi del colore, analisi morfologica ad esempio) ed esperienza nel settore.

A differenza di quanto si possa pensare, il consulente d’immagine non si occupa solamente di creare la palette personalizzata (che costituisce comunque una componente importante dell’attività svolta), ma è un professionista dell’immagine a 360°.

Come un consulente d’immagine può aiutarti a migliorare la tua reputazione online

Avvalendosi dell’aiuto di un consulente d’immagine qualificato è possibile migliorare la propria immagine online intervenendo in diversi ambiti:

creare uno stile riconoscibile : se è vero che l’abito fa il monaco, la reputazione online viene alimentata anche dall’immagine esteriore che si vuole trasmettere. Per questo è importante che il consulente d’immagine – dopo aver eseguito l’analisi del colore e l’analisi morfologica – possa fornire i propri suggerimenti per creare uno stile riconoscibile.

: se è vero che l’abito fa il monaco, la reputazione online viene alimentata anche dall’immagine esteriore che si vuole trasmettere. Per questo è importante che il consulente d’immagine – dopo aver eseguito l’analisi del colore e l’analisi morfologica – possa fornire i propri suggerimenti per creare uno stile riconoscibile. comunicazione efficace : il consulente d’immagine può anche fornire il proprio supporto nella creazione di una strategia comunicativa che rispecchi lo stile esteriore della persona, i suoi obiettivi e sappia intercettare in maniera empatica il proprio pubblico di riferimento.

: il consulente d’immagine può anche fornire il proprio supporto nella creazione di una strategia comunicativa che rispecchi lo stile esteriore della persona, i suoi obiettivi e sappia intercettare in maniera empatica il proprio pubblico di riferimento. strategia social: i social media sono la piattaforma dove, per eccellenza, l’immagine ha la sua massima espressione. Comunicazione e significato iconico possono essere sfruttati al massimo per alimentare una reputazione online sana ed efficace a condizione che siano orchestrati da un esperto.

Del resto, avere un’immagine curata e una reputazione online soddisfacente viene richiesto sempre più di frequente non solo per le aziende, ma soprattutto in ambito business (imprenditori, manager, dirigenti, liberi professionisti) che desiderano rafforzare il proprio posizionamento sul mercato e scalzare la concorrenza.

Isabella Ratti, consulente d’immagine esperta in reputazione online

Se sei incuriosito da questo ambito e se desideri migliorare la tua reputazione online, puoi fare affidamento su Isabella Ratti – Style Coaching &Consulting e Business Image Expert – ha maturato una notevole esperienza nel settore. Molti imprenditori e brand di grande prestigio che si sono affidati alla sua professionalità, riservatezza e competenza hanno potuto godere dei vantaggi concreti di un’immagine online coerente e soddisfacente.