Il quarto capitolo di John Wick è arrivato da poco al cinema e si parla già del suo finale: come finisce il film e che cosa succede al protagonista?

Il 23 marzo 2023 John Wick 4 arriva al cinema . Finalmente dopo tanta attesa il quarto capitolo con Keanu Reeves e diretto da Chad Stahelski torna a coinvolgere il pubblico fan affezionato. Sono già moltissime le persone che si sono letteralmente tuffate in sala e si parla già del finale del film: John Wick 4 è il primo film della saga a mostrare una scena post-credit? Scopriamolo meglio insieme!

Come finisce John Wick 4? Spiegazione del finale

Il sicario più seguito del mondo è tornato. John Wick 4 è ufficialmente uscito nelle sale cinematografiche e il grande Keanu Reeves si ritrova alla fine della sua corsa. Nel quarto (e a quanto pare ultimo) capitolo, sono molte le domande rimaste in sospeso dal passato di Wick e il protagonista dovrà chiudere i conti con tanti spettri che lo circondano.

Probabilmente molte persone se lo staranno chiedendo: ma John Wick alla fine del quarto capitolo sopravvive? Una delle scene finali del film lo vede cadere a terra ferito gravemente, dopo un paio di spari partiti reciprocamente tra lui e Caine, uno di fronte all’altro. Un barlume di speranza arriva quando il Marchese, una volta avvicinatosi a Wick, viene ucciso con l’ultimo colpo alla testa (non sparato in precedenza). John Wick pare essere un uomo libero, ma purtroppo le ferite riportate dal sicario sono estremamente gravi. Vediamo John avvicinarsi alla scalinata e percorrere qualche passo sedendosi su uno dei gradini. Lì, ormai in preda alle allucinazioni e al dolore lancinante, si ricorda della vita insieme a sua moglie e, pochi secondi dopo, muore.

John Wick 4 si conclude con l’immagine di Winston e il Re di Bowery che porgono i loro omaggi alla tomba di John, la cui sepoltura recita: «Un marito amorevole». Tomba, per altro e non a caso, posta accanto a quella della moglie tanto amata.

Ci sono scene post-credit alla fine di John Wick 4?

Se ve lo stavate chiedendo, la risposta è sì: John Wick 4 presenta una scena post-credit, la prima dopo ben 4 capitoli. A quanto pare con questa immagine finale si apriranno le porte a un potenziale quinto capitolo di John Wick: che cosa succederà? Non ci resta che attendere aggiornamenti.

Il cast di John Wick 4

Il quarto capitolo di John Wick vanta un cast stellare e una trama, come sempre, avvincente. Impossibile non affezionarsi al noto sicario e con il quarto capitolo l’adrenalina sarà decisamente alle stelle.

All’interno del cast troveremo, oltre al grande e unico Keanu Reeves, anche altri volti noti del mondo del cinema:

Donnie Yen

Bill Skarsgard

Laurence Fishburne

Hiroyuki Sanada

Shamier Anderson

Lance Reddick

Rina Sawayama

Scott Adkins

Ian McShane

Lo spin-off di John Wick: il titolo è Ballerina

Sapevate che esiste anche uno spin-off di John Wick? Ebbene sì, il sicario ha una storia precedente, che sarà raccontata nel film Ballerina, dove la protagonista sarà la grande e stupenda Ana de Armas.

La storia di John Wick continua ad appassionare tutti e tutte e le soprese non sono assolutamente finite.