Colori e Stili di Unghie Imperdibili da Provare a Dicembre

Dicembre è il mese ideale per esprimere la tua creatività con nuove tendenze per la manicure. Scopri stili unici e ispirazioni per unghie che brillano durante le festività!

Con l’arrivo di novembre, l’atmosfera festiva inizia a farsi sentire. Le decorazioni natalizie, i ritrovi con amici e familiari, e i brindisi per celebrare insieme sono ormai alle porte. Sebbene il mese di dicembre possa sembrare un periodo frenetico, rappresenta anche un’ottima opportunità per esplorare nuove idee di manicure e colori per unghie.

Questo periodo dell’anno offre un tocco elegante e raffinato, mantenendo una connessione con le festività.

Le tonalità classiche come il rosso e il verde continuano a essere protagoniste, ma con un’interpretazione più profonda e sofisticata. I toni come l’oxblood, il verde bosco e il muschio sono perfetti per catturare l’essenza invernale, rimanendo chic e senza tempo.

Colori classici con un tocco moderno

Un manicure rossa è sempre una scelta vincente, adatta a ogni occasione. Tuttavia, per il mese di dicembre, è consigliabile optare per una sfumatura più profonda e sofisticata, perfetta per le serate invernali e le celebrazioni di fine anno.

Secondo Amy Ling Lin, fondatrice di Sundays Studio, una tonalità di rosso più scura è ideale per questo periodo.

Due suggerimenti per il rosso

Tra le opzioni da considerare ci sono Sundays No.17 ($18) e Gucci Goldie Red ($30), che offrono una finitura elegante e adatta per le feste.

Per un’alternativa più audace, il rosso oxblood rappresenta la scelta perfetta. Con i suoi toni di mogano ricco, conferisce un aspetto audace e grintoso, ideale per il passaggio verso la stagione invernale.

Due suggerimenti per l’oxblood

Si possono provare Orly Persistent Memory ($11) o Dazzle Dry Passionate Red ($22) per un effetto sorprendente.

Tendenze neutre e delicate

Negli ultimi mesi, si è assistito a una proliferazione di tendenze neutre, ma ora si sta affermando una nuova preferenza per un nude cremoso e quasi trasparente. Questo look si distingue per la sua eleganza discreta, sostituendo gradualmente le unghie a tema gelato. È consigliabile scegliere una tonalità che si avvicini al proprio tono di pelle, con una finitura semi-trasparente.

Due suggerimenti per un nude raffinato

Si possono optare per Gelcare Nude BB Cream ($24) o Manucurist Active Smooth ($19) per ottenere questo effetto delicato.

Brillare durante le festività

Durante il periodo natalizio, è probabile che si desideri sfoggiare un manicure luccicante almeno una volta. Mentre il argento continua a essere una scelta popolare, Lin suggerisce di considerare un oro morbido per un tocco festoso. La sua calda tonalità rispecchia la gioia e la luminosità tipiche del mese, aggiungendo un tocco di brillantezza alle mani.

Due suggerimenti per un oro scintillante

Tra le opzioni da provare ci sono Sundays No.1 ($18) e Essie Good as Gold ($10), che offrono una finitura scintillante perfetta per le feste.

Questo periodo dell’anno offre un tocco elegante e raffinato, mantenendo una connessione con le festività. Le tonalità classiche come il rosso e il verde continuano a essere protagoniste, ma con un’interpretazione più profonda e sofisticata. I toni come l’oxblood, il verde bosco e il muschio sono perfetti per catturare l’essenza invernale, rimanendo chic e senza tempo.0