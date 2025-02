Scopri le collezioni make up più belle e le novità da non perdere per un look fresco e luminoso.

Colori pastello: la tendenza del momento

La primavera estate 2025 si preannuncia ricca di novità nel mondo del make up, con un focus particolare sui colori pastello. Questi toni delicati e sognanti sono perfetti per creare look freschi e luminosi, ideali per la stagione. Le collezioni di marchi prestigiosi come Chanel, Dior e Glossier offrono una vasta gamma di prodotti che permettono di mixare e abbinare diverse sfumature, dando vita a beauty look unici e personalizzati.

Le novità imperdibili delle collezioni

Tra le novità più attese, troviamo l’illuminante lilla Dior Forever Couture Luminizer, il gloss volumizzante Dior Addict Lip Maximizer in 053 Pinkmania e la palette di ombretti Diorshow 5 Couleurs 812 Pinkmania. Questi prodotti non solo esaltano la bellezza naturale, ma sono anche perfetti per chi ama sperimentare con il trucco. Non dimentichiamo la linea trucco primaverile di Guelain, che si distingue per l’uso di ingredienti naturali e per i suoi balm perlati KissKiss Bee Glow Pearly, che promettono di illuminare il viso con un tocco di freschezza.

Look audaci e raffinati

Per chi ama osare, le collezioni di primavera estate 2025 non deludono. I toni più intensi come il bordeaux, il rosso e il marrone sono perfetti per chi desidera un trucco più audace ma sempre raffinato. Sephora Collection, ad esempio, propone un mascara Size Up in nuove colorazioni e palette di ombretti che permettono di creare look originali e glamour. La bellezza della semplicità è rappresentata anche dal marchio britannico, che offre tinte per labbra e gloss che si adattano al pH della pelle, per un effetto naturale e luminoso.

Limited edition e design esclusivi

Le edizioni limitate sono un must per gli appassionati di make up. Marchi come Huda Beauty e Glossier presentano collezioni ispirate a temi divertenti e dolci, come la torta di compleanno preferita di Huda Kattan. Questi prodotti non solo sono belli da vedere, ma offrono anche performance elevate, grazie a formule innovative e ingredienti di alta qualità. Non dimentichiamo la collezione di Rabanne, che promette ciglia voluminose e un look sofisticato, perfetto per ogni occasione.