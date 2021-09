Colesterolo cattivo: cosa fare per controllarlo?

Molti di noi associano alla parola “colesterolo” un qualcosa legato solitamente ad un problema di salute, ma in realtà il nostro organismo ha bisogno di questo grasso perché è responsabile di diverse funzioni. Tuttavia è fondamentale tenere sotto controllo i suoi livelli che non devono superare il limite consentito.

Che cos’è il colesterolo?

Il colesterolo è un grasso presente nel sangue, e la sua presenza è essenziale affinché molte funzioni vitali possano essere regolarmente svolte. Infatti questo lipide, grazie alla produzione della bile, ci aiuta durante la digestione a produrre ormoni come il testosterone, estrogeni, cellule del sistema nervoso e perfino la vitamina D. Il nostro corpo produce colesterolo dal fegato oppure lo assume tramite il cibo, e viene trasportato nel sangue da macromolecole chiamate “lipotreine”.

Un eccesso del colesterolo può recare dei seri problemi alla salute, infatti dei valori troppo alti danno il via all’ipercolesterolemia. L’ipercolesterolemia è la condizione che riguarda l’eccessiva presenza di colesterolo nel sangue: non è una malattia, ma un disordine metabolico che può dare origine a problemi cardiovascolari.

All’assunzione di questi prodotti va seguito uno stile di vita sano e un’alimentazione equilibrata.

Colesterolo buono e colesterolo cattivo: quali sono le differenze?

Il colesterolo si divide in due diversi tipi: colesterolo buono e colesterolo cattivo. Ma qual è la differenza? Si parla di colesterolo buono quando le lipoproteine che lo trasportano nel sangue sono ad alta densità (HDL – High Density Lipoproteins), mentre le lipoproteine a bassa densità (LDL – Low Density Lipoproteins) danno origine a quello cattivo. Le lipoproteine a bassa densità possono infatti portare ad un accumulo di grasso nell’arterie con il conseguente rischio di malattie cardiovascolari e la formazione di placche aterosclerotiche.

La funzione delle lipoproteine ad alta densità è invece benefica e di tipo protettivo per la nostra salute: il loro ruolo è quello di trasportare il colesterolo verso il fegato, l’organo capace di utilizzarlo ma anche di eliminarlo.

Le cause del colesterolo alto

Sono diversi i motivi per cui una persona può avere alti valori di colesterolo nel sangue:

Dieta ricca di grassi e povera di fibre;

Stile di vita sedentario;

Fattori genetici / ereditari;

Uso di steroidi.

L’esame di laboratorio che misura i livelli di colesterolo nel sangue è chiamato colescolesterolemia totale. I livelli di HDL, il colesterolo “buono”, non devono essere inferiori ai 40 mg/dl. Per il colesterolo “cattivo” invece, un valore ottimale è compreso tra i 100 e i 130 mg/dl.

Rimedi per tenere sotto controllo il colesterolo cattivo

Tenere a bada i livelli del colesterolo cattivo deve essere un’abitudine da mantenere per tutto il corso della vita e seguire un’alimentazione sana e povera di grassi ci darà una grossa mano. Quindi prediligiamo la dieta mediterranea e diamo spazio ad alimenti amici del cuore tra cui: