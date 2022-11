Codici Sconto: tra i prodotti più ricercati dalle donne gioielli, cosmetici e abbigliamento

E' un dato di fatto che le donne abbiano trasferito online gran parte dello shopping. Allo stato attuale si utilizzano gli e-commerce anche per l'acquisto di beni che, solo fino a qualche tempo fa, si sarebbe fatto fatica ad acquistare se non nelle classiche boutique

Negli ultimi tempi si è assistito a una profonda rimodulazione nelle abitudini di acquisto degli italiani. I canali digitali hanno dimostrato di poter essere una costante nella quotidianità dei consumatori, diventando il mezzo preferito per effettuare una grossa fetta di acquisti. E questa tendenza, naturalmente, non poteva di certo risparmiare l’utenza femminile, che in Italia, secondo una ricerca Idealo, nell’ultimo anno è cresciuta del 29,1%.

Del resto, è un dato di fatto che le donne abbiano trasferito online gran parte dello shopping che altrimenti avrebbero effettuato offline: allo stato attuale, infatti, si utilizzano gli e-commerce anche per l’acquisto di beni che, solo fino a qualche tempo fa, si sarebbe fatto fatica ad acquistare se non nelle classiche boutique; beni come profumi, cosmetici, abbigliamento e gioielli, che risultano tra i prodotti più ricercati dalle donne online.

E se a innescare questo processo, almeno in una prima fase, sono state prevalentemente le restrizioni pandemiche, oggi è possibile affermare che, grazie all’abbattimento definitivo di quelle barriere psicologiche che, per tanto tempo, hanno contribuito a rallentare il commercio online, il fenomeno si regge prevalentemente sulle proprie forze. Senza contare che oggi è possibile beneficiare anche di promozioni o di codici sconto.

E-commerce: come risparmiare grazie ai buoni sconto Dealiry

Adoperare i buoni sconto, anche noti con il termine di coupon, permette di risparmiare significativamente sugli acquisti effettuati nei principali negozi online. A fornire agli utenti una vasta quantità di codici promozionali è Dealiry, l’innovativo portale, tutto dedicato ai voucher, che mette a disposizione coupon di tutti i tipi adoperabili sui migliori e-commerce.

Naturalmente, ottenere i codici promozionali è semplicissimo: basta consultare la guida di Dealiry per capire come individuarli direttamente sul portale e come adoperarli per beneficiare di uno sconto immediato.

Il coupon è infatti un codice alfanumerico che può essere inserito su un e-commerce in fase d’ordine, per ottenere una riduzione significativa dell’importo da pagare: in particolare si stima che, con l’applicazione dei codici sconto Dealiry, si possa ottenere una riduzione sul prezzo totale che può raggiungere anche il 70%.

Naturalmente, grazie a un modello di business basato sui più innovativi algoritmi dell’intelligenza artificiale, tutti i coupon sulla piattaforma sono sempre validi e funzionanti, senza contare che è possibile iscriversi alla newsletter in qualunque momento e beneficiare periodicamente di voucher esclusivi.

Profumi, cosmetici, abbigliamenti e gioielli: perché le donne scelgono gli e-shop

A spingere l’utenza femminile verso gli acquisti online di abbigliamento, profumi, cosmetici e gioielli è soprattutto la possibilità di fare compere su e-shop ultra moderni, capaci di offrire una customer experience che spesso nulla ha da invidiare all’esperienza in boutique.

In rete si può acquistare ad esempio abbigliamento proveniente dai brand più quotati, visualizzando nuove e vecchie collezioni moda, ma anche collane, orecchini, bracciali e orologi, avvalendosi della vasta vetrina digitale offerta dagli e-commerce delle migliori griffe di gioielli.

A tutto ciò si aggiunge l’ampia disponibilità di profumerie online appartenenti ai più noti franchising italiani e internazionali, che permettono di acquistare in modo estremamente semplice sia profumi delle migliori maison sia prodotti cosmetici delle più importanti linee di makeup e skincare in circolazione.

E anche se ogni etichetta è spesso acquistabile anche sul territorio, in rete si possono trovare i medesimi prodotti di abbigliamento, profumeria e preziosi a costi più bassi rispetto ai negozi fisici.

Donne e shopping online: la fotografia attuale

L’utenza femminile che oggi sceglie di acquistare online è piuttosto eterogenea. Difatti, anche se spesso si tende a ritenere che il contributo principale arrivi prevalentemente dalle consumatrici più giovani, secondo dati Idealo, a detenere la percentuale maggiore di acquisti online sono soprattutto le donne tra i 25 e i 44 anni.

La fascia under 24, tuttavia, negli ultimi dodici mesi è cresciuta in modo significativo, inaugurando un trend che nei prossimi anni, con l’ingresso di nuovi utenti digitalmente evoluti sul mercato, è destinato ad assumere una dimensione consistente.