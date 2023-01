Coco avant Chanel – L’amore prima del mito è un film biografico, basato su una storia vera, disponibile su Netflix. Un film molto profondo e toccante, che parla soprattutto della persona dietro il mito.

Coco avant Chanel – L’amore prima del mito su Netflix

Siete in cerca di un bel film biografico su Netflix? Volete scoprire chi era Coco Chanel al di là del mito? Allora non vi resta che scegliere di guardare Coco avant Chanel – L’amore prima del mito, un film di Anne Fontaine, del 2009, candidato all’Oscar per i migliori costumi, ai César, ai British Academy Film Awards e ad altri riconoscimenti internazionali. Una pellicola piena di passione, dramma, sentimento e verità, che sicuramente vi lascerà incantati.

A vestire i difficili panni della diva della moda, l’attrice francese Audrey Tautou, famosa per il successo di Il favoloso mondo di Amélie. Si tratta di uno sguardo ammirevole nei confronti del mito di Coco Chanel, con un passato difficile, pieno di sacrifici e un salto sulla scala sociale che ne ha constatato il successo, facendole ottenere l’ammirazione in tutto il mondo. Un viaggio all’interno della profondità della personalità e dei sentimenti della diva, tra carriera e vita privata.

Coco avant Chanel – L’amore prima del mito: trama, cast e curiosità

Coco avant Chanel – L’amore prima del mito è un film del 2009 di genere drammatico/storico, diretto da Anne Fontaine, con Audrey Tautou nei panni della protagonista. La trama racconta di una bambina che viene mandata con la sorella in un orfanotrofio nel centro della Francia e tutte le domeniche aspetta invano che arrivi il padre a cercarla, di un’artista di cabaret con voce fioca che canta per i soldati ubriachi, di una sarta che cuce orli nel retro di una sartoria, di una giovane a cui Etienne Balsan, suo amante, offre un rifugio sicuro, di una donna innamorata che non sarà mai la moglie di nessuno e rifiuta anche di sposarsi con Boy Capel, l’uomo che ricambia il suo amore, di una ribelle che trova opprimenti le convenzioni del suo tempo e indossa gli abiti dei suoi amanti. Tutto questo è Coco Chanel che, da ostinata orfana, attraverso un percorso straordinario, diventa una vera e propria diva della moda, simbolo di successo, libertà e stile.

Nel cast di Coco avant Chanel – L’amore prima del mito sono presenti:

Audrey Tautou : Gabriell ‘Coco’ Chanel;

: Gabriell ‘Coco’ Chanel; Benoot Poelvoorde : Etienne Balsan;

: Etienne Balsan; Alessandro Nivola : Arthur ‘Boy’ Capel;

: Arthur ‘Boy’ Capel; Marie Gillain : Adrienne Chanel;

: Adrienne Chanel; Emmanuelle Devos: Emilienne d’Alençon.

Il film ha ricevuto una nomination ai Premi Oscar 2010 nella categoria Migliori Costumi, ma non ha vinto il premio. A livello globale la pellicola ha incassato oltre 50.8 milioni di dollari e ha ricevuto molte nomination in vari concorsi, come gli European Film Awards, BAFTA Awards, Premi Magritte, Academy Awards. Il film è tratto dal libro della scrittrice Edmonde Charles-Roux, una biografia su Coco Chanel. Si tratta di una pellicola che ha ottenuto un successo davvero incredibile, proprio per la profondità con cui è stata raccontata la storia della donna dietro il mito.