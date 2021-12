Claudio D’Alessio ha rotto il silenzio dopo che i giudici l’avrebbero condannato in primo grado a 3 mesi e 15 giorni per lesioni contro la sua colf. Il figlio di Gigi D’Alessio ha intenzione di fare ricorso in appello.

Claudio D’Alessio condannato

Claudio D’Alessio ha manifestato pubblicamente la sua indignazione per la condanna (sospesa) a 3 mesi e 15 giorni per un episodio risalente al 2014 e che avrebbe a che fare con la sua ex colf (la quale sostiene di esser stata cacciata dalla casa di D’Alessio nel cuore della notte e senza scarpe). Il fratello di LDA ha specificato che insieme ai suoi legali farà ricorso in appello:

“Si sta parlando di un livido e di una prognosi di tre giorni per la signora.

Sono passati sette anni, faremo un appello, questo è solo il primo grado. Il giudice, inoltre, ha disposto anche un risarcimento di 2.500 euro contro i 100mila euro chiesti dalla controparte”, ha dichiarato, e ancora: “Sono passati sette anni, probabilmente io all’appello non ci andrò perché questa storia verrà prescritta. Si sta parlando del nulla, sono crollati i capi d’accusa principali. Il pm aveva chiesto nove mesi, ma mi hanno dato questi tre mesi giusto per dare spazio ai titoli di giornale e questa è la cosa che dispiace.

Avrei preferito un’assoluzione piena adesso e non stare sui giornali adesso”.

Claudio D’Alessio: lo sfogo

Claudio D’Alessio ha negato la colluttazione con la donna e si è sfogato pubblicamente perché, dopo 7 anni, avrebbe preferito trascorrere un Natale più tranquillo. “Non ne posso più”, ha detto, sfogandosi in merito a quanto accaduto. Al momento sulla vicenda si è svolto il primo grado di giudizio e pertanto bisognerà attendere gli ulteriori sviluppi del processo per sapere come andrà a finire.

Claudio D’Alessio: chi è

Claudio D’Alessio è uno dei tre figli che il cantante Gigi D’Alessio ha avuto insieme all’ex moglie, Carmela Barbato. Oltre a lui il cantante ha avuto insieme all’ex moglie altri due figli, Luca e Ilaria.