Un debutto da sogno sul palco dell’Ariston

Sanremo 2025 è iniziato con un effetto wow che ha catturato l’attenzione di tutti. La giovane artista Clara Soccini, con il suo abito firmato Roberto Cavalli, ha subito fatto parlare di sé. Ma non è stata solo la prima serata a stupire; la sua presenza continua a brillare, confermandola come una delle icone di stile di questa edizione del festival. Con soli 25 anni, Clara, originaria di Travedona Monate, ha dimostrato di avere un gusto innato per la moda e una naturalezza che la rendono unica.

Un look che fa tendenza

Durante la terza serata, Clara ha indossato un abito champagne a clessidra, caratterizzato da una scollatura profonda e fianchi in evidenza, arricchito da fili di strass che brillavano sotto le luci del palco. Questo look audace ha catturato l’attenzione non solo del pubblico presente, ma anche dei fan sui social media, dove il suo outfit è stato definito “iconico”. Il trucco shimmer ha ulteriormente valorizzato il suo sguardo, mentre gli orecchini pendenti hanno aggiunto un tocco di eleganza. Clara non è solo una cantante; è diventata un simbolo di stile e bellezza, dimostrando che la moda è parte integrante della sua espressione artistica.

Musica e messaggi profondi

Oltre al suo stile, Clara ha portato sul palco anche un messaggio potente con il suo brano “Febbre”, che invita a inseguire i propri sogni con determinazione. Durante la sua esibizione, ha lasciato il pubblico con un interrogativo: “Posso dire una cosa?”, per poi ritirarsi con un enigmatico “No niente, fa niente. Vado ciao”. Questo momento ha suscitato curiosità e interesse, rendendo la sua performance ancora più memorabile.

Collaborazioni e nuove sfide

La serata delle cover si preannuncia come un evento imperdibile, con Clara che interpreterà “The sound of silence” di Simon & Garfunkel, affiancata da Il Volo. Questa collaborazione è nata durante un duetto estivo all’Arena di Verona, dove Clara ha cantato “Say something” con Gianluca Ginoble. La scelta di un brano così iconico, che affronta temi attuali come l’influenza dei media, dimostra la sua capacità di connettersi con il pubblico su più livelli. La versione che presenteranno all’Ariston promette di essere dinamica e coinvolgente, unendo le loro voci in un’armonia unica.

Un festival che celebra il talento

La serata di ieri ha visto anche l’emergere di nuovi talenti, con la finale della sezione Nuove Proposte che ha incoronato Settembre con il brano ‘Vertebre’. La classifica, stilata attraverso il televoto e la giuria delle radio, ha messo in luce artisti come Coma_Cose, Brunori Sas e Francesco Gabbani, dimostrando che Sanremo è un palcoscenico che celebra la musica in tutte le sue forme. Clara Soccini, con il suo stile e la sua musica, è destinata a lasciare un segno indelebile in questa edizione del festival.