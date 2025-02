Un’apertura da vera diva

Il Festival di Sanremo 2025 ha visto Clara Soccini brillare come mai prima d’ora. La ventiseienne di Varese ha scelto di presentarsi sul palco dell’Ariston con un mood da vera diva, sfoggiando abiti d’alta moda e un trucco labbra che ha catturato l’attenzione di tutti. La prima serata ha visto Clara indossare un abito tempestato di cristalli, firmato Roberto Cavalli, che ha esaltato la sua figura e il suo stile unico. Ma è stato il trucco labbra, in particolare la scelta del nude, a fare la differenza, richiamando le tendenze degli anni ’90 e del Y2K.

Un richiamo al passato

Durante la serata finale, Clara ha deciso di omaggiare le icone di bellezza del passato, in particolare Linda Evangelista. Gli esperti di trucco hanno notato che la matita labbra utilizzata dalla cantante era la stessa che ha reso famosa la top model negli anni ’90. La matita labbra Spice di MAC, abbinata a un rossetto nude dal finish glossato, ha creato un look sofisticato e nostalgico. L’ombretto azzurro metallizzato ha aggiunto un tocco di sensualità, rendendo il suo beauty look ancora più affascinante.

Un mix di eleganza e modernità

Clara ha saputo bilanciare il suo look con una combinazione di tonalità neutre e dettagli audaci. Nella seconda serata, ha optato per un trucco labbra che incarnava perfettamente il concetto di nude. La make up artist Selene Guffanti ha utilizzato la matita Spice in una versione cool, aggiungendo intensità con il MAC Lustreglass Lipstick. Questo mix ha creato un effetto glazed, perfetto per un look contemporaneo. La scelta di tonalità come il grigio-beige e il nude chiarissimo ha dimostrato la versatilità di Clara e la sua capacità di adattarsi alle tendenze attuali, pur mantenendo un legame con il passato.