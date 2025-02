Scopri come utilizzare la cipria per un make-up perfetto e duraturo.

La rinascita della cipria nel mondo della bellezza

Negli ultimi anni, la cipria ha vissuto una vera e propria rinascita nel mondo della bellezza. Un tempo considerata un prodotto indispensabile, era utilizzata dalle donne per opacizzare il viso e fissare il trucco. Tuttavia, con l’avvento di fondotinta sempre più performanti, la cipria sembrava destinata a scomparire. Oggi, grazie a nuove formulazioni e a un rinnovato interesse da parte delle beauty guru, questo prodotto è tornato prepotentemente alla ribalta. Ma quali sono i segreti per utilizzarla al meglio?

Cos’è la cipria e come si applica

La cipria è una polvere leggera che serve a fissare il trucco e a controllare la lucidità della pelle. Può essere applicata dopo il fondotinta e il correttore, oppure durante la giornata per ritocchi veloci. La make-up artist Martina D’Andrea consiglia di utilizzare un pennello morbido per una stesura uniforme, insistendo sulle zone più oleose del viso. È importante non esagerare, soprattutto nella zona del contorno occhi, dove la pelle è più sottile e delicata.

Tipologie di cipria: quale scegliere?

Esistono due principali tipologie di cipria: in polvere libera e pressata. La cipria in polvere libera è più leggera e versatile, mentre quella pressata è più facile da applicare, ma può risultare meno naturale. La scelta dipende dalle esigenze personali e dal tipo di pelle. Inoltre, le ciprie possono variare anche nel colore: da quelle trasparenti a quelle colorate. È consigliabile optare per tonalità che si avvicinano al proprio incarnato per evitare alterazioni del trucco sottostante.

La cipria è davvero indispensabile?

Molti si chiedono se la cipria sia davvero un prodotto indispensabile nel proprio kit di bellezza. Secondo Martina D’Andrea, non è un must have per tutte. I fondotinta moderni sono progettati per durare a lungo e, per chi utilizza pochi prodotti, la cipria può essere superflua. Tuttavia, per chi desidera un trucco che resista a lungo, la cipria rimane un valido alleato. L’importante è saperla utilizzare correttamente e scegliere la formula giusta per il proprio tipo di pelle.