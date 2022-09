Cinquanta sfumature di grigio: trama e cast

Questa sera, lunedì 12 settembre, in prima serata su Canale 5, andrà in onda il film Cinquanta Sfumature di Grigio. Un film che ha fatto molto discutere, ma che ha ottenuto un successo davvero incredibile.

Cinquanta sfumature di grigio: la trama

Questa sera, lunedì 12 settembre, in prima serata su Canale 5, andrà in onda il film Cinquanta sfumature di grigio. Una pellicola che il giorno di San Valentino del 2015 ha richiamato al cinema milioni di coppiette, di curiosi e di fan del best-seller erotico di quegli anni. Un film che ha fatto sicuramente molto discutere, ma che ha ottenuto un successo davvero incredibile.

Il film racconta la storia di Anastasia Steele, una giovane e timida studentessa alle prime armi, che per un caso del destino conosce il miliardario Christian Grey, apparentemente completamente diverso da lei.

Tra i due scatta un’attrazione quasi irresistibile, che li trascinerà in un vortice di passione. Le loro differenze caratteriali e i gusti sessuali decisamente particolari e non convenzionali di lui, causeranno non pochi problemi alla relazione. Christian Grey è un uomo molto tormentato, con un bisogno del controllo ossessivo. Anastasia deve capire se il suo amore per lui è così forte da spingerla ad accettare tutte le sue perversioni.

Cinquanta sfumature di grigio: il cast

Il cast del film Cinquanta Sfumature di grigio è composto da Dakota Johnson (The Social Network, Beastly, Need for Speed, Suspiria, A bigger splash, Cymbeline, Single ma non troppo), che interpreta la protagonista Anastasia Steele, e da Jamie Dornan (Marie Antoinette, Once upon a time, Cuori in volo, Robin Hood, A private War), che interpreta il misterioso, affascinante e tormentato Christian Grey. Presenti anche Jennifer Ehle (A gifted man, Wilde, Sunshine, Gli ostacoli del cuore, Il discorso del re, RoboCop, Black or white, Contagion, Le idi di marzo, I kill Giants) che interpreta Carla May Wilks, ed Eloise Mumford (Una spia al liceo, Drones, Senza Uscita) che interpreta Katherine Kavanagh. Nel film appare anche la cantante Rita Ora, che ha avuto una piccola parte nel ruolo di Mia Grey.

Cinquanta sfumature di grigio: le curiosità

Cinquanta sfumature di grigio, diretto da Sam Taylor-Johnson, che vede come protagonisti Dakota Johnson, figlia di Melanie Griffith, e Jamie Dornan, è stato definito il film “più oso” del decennio per i suoi 20 minuti di scene di sesso. Per garantire più intimità agli attori, sono state usate delle telecamere con controllo remoto nelle scene di sesso. Dakota Johnson ha dovuto usare molto trucco per il corpo per coprire tutti i suoi tatuaggi e ha portato via dal set diverse mutandine usate da lei dicendo che erano troppo comode per lasciarle lì. Angelina Jolie avrebbe potuto essere la regista di questo film, ma ha rifiutato la proposta. Dakota Johnson e Jamie Dornan hanno girato le scene nella stanza rossa solo durante l’ultima settimana di riprese, per permettere loro di sviluppare la giusta chimica e prendere confidenza. L’attrice ha chiesto ai suoi genitori di non guardare il film, perché non lo reputava appropriato. Ogni membro del cast ha imparato le battute in soli cinque giorni. Il film, a causa delle scene esplicite di sesso, è stato vietato in Kenya.