Chiara Mastroianni: chi è la madrina di Cannes 2023

L’attesa è finita: il Festival di Cannes sta per tornare. Dopo aver svelato il programma ufficiale dell’evento, è stato annunciato anche il nome della madrina. Il compito di presentare la cerimonia di apertura e quella di chiusura nella 76esima edizione spetterà a Chiara Mastroianni. Scopriamo insieme qualcosa in più sulla celebre attrice e modella francese.

Chiara Mastroianni madrina di Cannes 2023

L’annuncio è arrivato nelle ultime ore tramite il servizio pubblico radiotelevisivo francese “France Tèlèvisions” e dal media digitale Brut, che si occuperà della trasmissione delle cerimonie. Chiara Mastroianni si è rivelata entusiasta ed emozionata:

La prima volta che sono andata al Festival di Cannes è stata nel 1993 per il mio primo film. Eravamo in competizione ufficiale, avevo 20 anni e sono rimasta molto colpita. Ho un’immensa paura del palcoscenico, ma sono felicissima. Mi sento fortunata a poter partecipare alla più bella selezione di film del mondo. Il Festival è una promessa di sensazioni vertiginose, un luogo dove c’è sempre la possibilità dell’inaspettato.

La carriera: attrice, doppiatrice, modella e cantante

Nata a Parigi nel 1972, Chiara Mastroianni è la figlia dei grandi attori Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve. Cresciuta nell’ambiente artistico dei genitori, esordi a soli 7 anni nel film “A noi due” insieme alla mamma. Nel 1994 ottiene una nomination ai nomination ai Premi César per la sua interpretazione in “Ma saison préférée“ di André Téchiné. Tra i tanti film a cui ha preso parte, ricordiamo: Per amor vostro“, “Chiamami col tuo nome“, e “Tre cuori“. La ritroviamo anche come doppiatrice originale di “Marjane Satrapi“, protagonista del film d’animazione candidato all’Oscar “Persepolis“. Non solo. Nel 2016 ha fatto parte della giuria della 73esima edizione del Festival di Venezia. Nel 2019 poi ha vinto il premio come miglior attrice nella sezione “Un Certain Regard” per il suo ruolo in “Chambre 212” di Christophe Honorè. Chiara Mastroianni è stata anche testimonial di importanti brand di moda, come Fendi e Loewe. Attrice, doppiatrice, modella… ma anche cantante! Nel 2004, infatti, ha pubblicato un album intitolato “Home“.

La vita privata di Chiara Mastroianni

Per diversi anni Chiara Mastroianni è stata fidanzata con l’attore spagnolo Benicio Del Toro. Ha poi intrapreso una relazione con lo scultore Pierre Thorreton, da cui è nato il primo figlio Milo. Tuttavia, pochi mesi dopo hanno deciso di interrompere la loro storia d’amore. L’11 maggio 2002 convola a nozze con il cantante Benjamin Biolay, da cui nasce la sua seconda figlia Anna. Ma nel 2005 la coppia decide di divorziare. Una vita sentimentale travagliante, tra storie finite e matrimoni falliti. Ad oggi l’attrice dichiara di essere felicemente single.

Cannes 2023: tutto quello che c’è da sapere

Cannes 2023 si svolgerà dal 16 al 27 maggio nella città rivierasca francese, Croisette. I titoli al debutto sono stati 52, ma solo 19 sono stati confermati in concorso. Come ogni anno, sul red carpet sono pronte a sfilare tantissime celebrità. Ma la protagonista sarà, senza dubbio, Chiara Mastroianni. Curiosi? Non ci resta che aspettare per vedere l’attrice nei panni di madrina del festival!